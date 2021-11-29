"Польские мерзавчики" хотят разрушить Евросоюз – Лукашенко

"Эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий поехал? В Великобританию. Вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз", – сказал он.

Лукашенко считает, что проблемы в евроатлантическом блоке начались после введения в ЕС собственной валюты (евро), которая создала угрозу доллару.

"Не случайно вышла Великобритания из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже... начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза – нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза", – заключил он.

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