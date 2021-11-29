В МВД Польши сообщили о высокой вероятности гибридных атак против Украины

Отмечается, что Каминьский рассказал Монастырскому о временной деэскалации напряженности на границе Польши с Беларусью, а также о смене тактики мигрантов, которые пытаются прорваться в ЕС, штурмуя границу в разных местах небольшими группами.

"При этом Мариуш Каминьский указал, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак и против Украины, а также заверил в готовности Польши решительно стоять на стороне поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – говорится в сообщении.

Монастырский подчеркнул, что в Украине "осознают возможные сценарии дальнейшего развития событий, чтобы подорвать стабильность нашей страны, а также каким-то образом ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС".