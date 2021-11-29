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ПОЛИТИКА

В МВД Польши сообщили о высокой вероятности гибридных атак против Украины

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На украинско-белорусской границе 23 ноября началась специальная операция "Полесье"
На украинско-белорусской границе 23 ноября началась специальная операция "Полесье"
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Против Украины могут провести гибридные атаки с использованием нелегальных мигрантов. Об этом 29 ноября во время телефонного разговора з министром внутренних дел Денисом Монастырским заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, пишет пресс-центр украинского министерства.

Отмечается, что Каминьский рассказал Монастырскому о временной деэскалации напряженности на границе Польши с Беларусью, а также о смене тактики мигрантов, которые пытаются прорваться в ЕС, штурмуя границу в разных местах небольшими группами.

"При этом Мариуш Каминьский указал, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак и против Украины, а также заверил в готовности Польши решительно стоять на стороне поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – говорится в сообщении.

Монастырский подчеркнул, что в Украине "осознают возможные сценарии дальнейшего развития событий, чтобы подорвать стабильность нашей страны, а также каким-то образом ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС".

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

Украина в связи с ситуацией укрепляет границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, говорил 10 ноября Монастырский. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – "начиная от использования физической силы до спецсредств", рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных областях Украины могут ввести режим ЧС, отметил Монастырский.

В СНБО предупредили, что нелегалов из Беларуси могут дезинформировать и направить на границу с Украиной.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция "Полесье", в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. Для патрулирования и мониторинга границы планируют задействовать беспилотные авиационные комплексы.

Теги: МВД, Украина, Беларусь, Польша, граница, кризис, гибридная война, мигранты, Евросоюз, Денис Монастырский, нелегалы, Мариуш Каминьский
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