ГОРДОН
 
 
МИР

Пятый гуманитарный рейс из Беларуси в Ирак вывез 400 мигрантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего в Ирак вывезли 1876 мигрантов
Всего в Ирак вывезли 1876 мигрантов
Фото: الخطوط الجوية العراقية Iraqi Airways / Facebook

В субботу, 27 ноября, из аэропорта Минска в Ирак вылетел пятый гуманитарный рейс, вывезший 418 нелегальных мигрантов. Об этом сообщают Zerkalo и пресс-служба Iraqi Airways.

Всего в Ирак вывезли 1876 мигрантов. В настоящее время неизвестно, сколько еще осталось мигрантов на границе. При этом более тысячи мигрантов выразили желание вернуться домой.

https://www.facebook.com/iraqi.airways.official/posts/4770971686286834

В издании напомнили, что более 100 мигрантов должны были вылететь из Минска в Багдад 25 ноября рейсом авиакомпании Iraqi Airways. Вылет был запланирован на 14.30, однако его отменили. По одной из версий – по просьбе МИД Ирака, по другой – из-за того, что "европейская сторона не выполнила некие свои договоренности с иракской авиакомпанией об оплате этого рейса".

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики. Кроме того, он предложил ЕС создать гуманитарный коридор из Беларуси в ФРГ для 2 тыс. мигрантов. Германия отказалась.

Запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране. 23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

Еврокомиссия планирует привлечь до €3,5 млн для возвращения домой мигрантов, застрявших на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Теги: Ирак, Беларусь, мигранты, Беларусь и миграционный кризис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Моя любовь. Моя жизнь. Мое будущее". Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом
"Моя любовь. Моя жизнь. Мое будущее". Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом
"Супертелка", "Как куколка Барби". Певица СолоХа в секси-бикини показала пышные формы
"Супертелка", "Как куколка Барби". Певица СолоХа в секси-бикини показала пышные формы
"Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля". Вайкуле поделилась неожиданным открытием
"Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля". Вайкуле поделилась неожиданным открытием
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери
"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику
"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес
"Мамка огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
"Мамка – огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
"Прелестные", "Лучшая пара". Жена Бекхэма умилила сеть поцелуем с мужем
"Прелестные", "Лучшая пара". Жена Бекхэма умилила сеть поцелуем с мужем
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег
  "Заподозрили онкозаболевание". Лидер "Друга ріка" Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти
  "Заподозрили онкозаболевание". Лидер "Друга ріка" Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти
Эллерт заявил о расставании с Мишиной
Эллерт заявил о расставании с Мишиной
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой
"Мы старались, придумывали имена". Дмитрий Коляденко признался, что они с Билык хотели родить ребенка
"Мы старались, придумывали имена". Дмитрий Коляденко признался, что они с Билык хотели родить ребенка
  "Получаются очень мягкие и вкусные". Как приготовить булочки из гранатового пюре, взбитого с яйцами. Видео
  "Получаются очень мягкие и вкусные". Как приготовить булочки из гранатового пюре, взбитого с яйцами. Видео
"Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше". Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах
"Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше". Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (253198)
2
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (154283)
3
"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео (123685)
4
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (119910)
5
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (98296)
6
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа (79435)
7
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото (70711)
8
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (68474)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS