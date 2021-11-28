Пятый гуманитарный рейс из Беларуси в Ирак вывез 400 мигрантов

Всего в Ирак вывезли 1876 мигрантов. В настоящее время неизвестно, сколько еще осталось мигрантов на границе. При этом более тысячи мигрантов выразили желание вернуться домой.

В издании напомнили, что более 100 мигрантов должны были вылететь из Минска в Багдад 25 ноября рейсом авиакомпании Iraqi Airways. Вылет был запланирован на 14.30, однако его отменили. По одной из версий – по просьбе МИД Ирака, по другой – из-за того, что "европейская сторона не выполнила некие свои договоренности с иракской авиакомпанией об оплате этого рейса".