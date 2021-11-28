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"Не то высокомерие, которого мы заслуживаем". Кулеба прокомментировал предложение немецкого политика разместить застрявших в Беларуси мигрантов в Украине

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В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока
Фото: EPA

Украина – за обсуждение в дипломатическом диалоге двусторонних вопросов с Германией и Евросоюзом, однако предложение депутата Бундестага Нильса Шмида о размещении беженцев, застрявших на границе Беларуси со странами ЕС, в Украине звучало в недопустимом тоне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit, которое было опубликовано 27 ноября.

Министр сказал, что с гуманитарной точки зрения, Украина испытывает большое сострадание к людям, которые застряли в Беларуси и которыми манипулировало белорусское правительство. 

Он отметил, что у Украины "прекрасные отношения" с Евросоюзом и Германией. Но то, как было сформулировано предложение Шмида, – "это не то высокомерие, которого мы заслуживаем, и не то высокомерие, которое мы проявили бы по отношению к немецким политикам", поэтому Украина "не будет рассматривать такие неуважительные предложения".

Контекст:

Спикер фракции Социал-демократической партии (СДП) Германии, депутат Бундестага Нильс Шмид в интервью Deutschlandfunk предложил мигрантов, которые находятся на границе Беларуси с Польшей, временно разместить в Украине до тех пор, пока будет продолжаться процедура получения ими убежища в ЕС.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ответ сказал, что представители СДП ФРГ могут взять к себе домой по несколько мигрантов, а "если мало места – в Бундестаге у них есть кабинет".

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики. Кроме того, он предложил ЕС создать гуманитарный коридор из Беларуси в ФРГ для 2 тыс. мигрантов. Германия отказалась.

Запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирии,   ТурцииУзбекистане.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране. 23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

Еврокомиссия планирует привлечь до €3,5 млн для возвращения домой мигрантов, застрявших на границе Беларуси со странами Евросоюза. 

Теги: Германия, Украина, Беларусь, Дмитрий Кулеба, Бундестаг, мигранты, Евросоюз, Беларусь и миграционный кризис
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