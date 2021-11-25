В МВД Украины показали, как укрепляют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне. Видео

Отмечается, что участок госграницы Украины и Беларуси в Чернобыльской зоне составляет 34 км.

В рамках спецоперации "Полесье" пограничные наряды усиленно разворачивают контрольные посты.

В МВД организовали работу координационных штабов на центральном и областном уровнях и координационных групп в районах.

"Мы контролируем основные пути, ведущие к границе. Также будет проводиться проверка автобусных станций и вокзалов, будем проводить предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах. Никаких искусственных влияний "братских" государств на Украину не позволим!" – заявил первый замглавы МВД Евгений Енин.

Замминистра сообщил, что уже сейчас на границу прибывает усиление – 8500 военнослужащих.

Подразделения МВД используют для патрулирования и мониторинга авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.

Также начались тактические учения, на которых "отрабатывают все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса".