В МВД Украины показали, как укрепляют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне. Видео

Отмечается, что участок госграницы Украины и Беларуси в Чернобыльской зоне составляет 34 км.
В рамках спецоперации "Полесье" пограничные наряды усиленно разворачивают контрольные посты.
В МВД организовали работу координационных штабов на центральном и областном уровнях и координационных групп в районах.
"Мы контролируем основные пути, ведущие к границе. Также будет проводиться проверка автобусных станций и вокзалов, будем проводить предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах. Никаких искусственных влияний "братских" государств на Украину не позволим!" – заявил первый замглавы МВД Евгений Енин.
Замминистра сообщил, что уже сейчас на границу прибывает усиление – 8500 военнослужащих.
Подразделения МВД используют для патрулирования и мониторинга авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.
Также начались тактические учения, на которых "отрабатывают все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса".
Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы.
Монастырский также сообщил 19 ноября, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.