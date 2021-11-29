Президент Польши считает реальным риск появления маршрута миграции из Афганистана в ЕС через РФ

Мероприятие транслировалось в Facebook канцелярии Дуды.

"Такая опасность существует, – сказал президент Польши. – Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана идут через сухопутные границы, через Россию... Надеюсь, что такой ситуации не будет".

Дуда выразил надежду, что власти РФ "не допустят возникновения такой кризисной ситуации".

"В то же время риск абсолютно реален", – считает глава польского государства.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 21 ноября, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, хочет привлечь беженцев из Афганистана, чтобы продолжить миграционный кризис на польско-белорусской границе.