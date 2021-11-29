"Мы не бряцаем оружием". Россия с Беларусью проведут учения у границы Украины

Лукашенко: Мы – люди военные. Не дай бог что случится, мы берем оружие в руки Фото: president.gov.by

По его словам, учения не будут такими масштабными, как "Запад" или "Щит Союза". Чиновник сказал, что мероприятия пройдут совместно с РФ, поскольку это "основной стратегический союзник" Беларуси.

В ходе совещания называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск наблюдает за укреплением границы и учениями, которые проводит Украина в рамках операции "Полесье", и готовится "среагировать в случае необходимости", сообщается на сайте главы Беларуси.

"Но еще раз хочу подчеркнуть: мы не бряцаем оружием. Мы хоть и не участники последней страшной войны [Второй мировой], но мы понимаем, что такое война. Многие пережили невзгоды послевоенных лет, когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн", – заявил Лукашенко.

Он заявил, что готов к диалогу, "если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми".

"Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить... Вы должны прекрасно понимать: мы – люди военные. Не дай бог что случится, мы берем оружие в руки", – заявил он.

В ходе этого совещания Лукашенко также пообещал, что, "если на Донбассе опять развяжут войнушку, Беларусь в стороне не останется", и обвинил США и Великобританию в том, что они с помощью Польши планируют разрушить Евросоюз.

Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусско-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция "Полесье", в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники.

Для усиления защиты украинско-белорусского участка границы привлечено 3098 пограничников и 859 нацгвардейцев, а также 390 единиц техники. Такие данные 24 ноября опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.