"Командировка в поля на зиму". В CIT рассказали, по каким признакам определяют, что Россия может готовиться к вторжению

В CIT напомнили, что формулировка "в командировку в поля на зиму" часто встречалась в соцсетях российских военных в 2014–2015 годах. Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

"Когда людей начнут перебрасывать [для нападения], мы обязательно увидим взволнованные сообщения в социальных сетях от родственников, друзей, самих солдат. Потому что мало кто из простых солдат или даже контрактников хочет отправляться воевать в Украину. Большинство – просто из долга, не потому, что хотят воевать. Я думаю, это главные признаки. По ним мы определим, что скоро начнется", – сказал Левиев.

Эксперт предполагает, что минобороны РФ начало контролировать соцсети военных: в последние годы солдаты стали реже публиковать фотографии, которые относятся к армейской службе. Но недавно специалисты CIT зафиксировали "тревожный момент".

"Мы пока что нашли, к сожалению, только один TikTok российского солдата, где он сидит в военном КАМАЗе, снимает колонну военной техники и говорит, что он подписал контракт, а его посылают на зиму в командировку "в поля". Вот эта формулировка "в командировку в поля на зиму" – это прям флешбэк: очень памятная фраза, которую мы часто слышали в 2014–2015 годах. Вот эти фразочки действительно тревожные, хотя мы не можем основываться на них, что точно будет вторжение", – отметил Левиев.