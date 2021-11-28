"Способствовала легитимации режима". Премьер Польши заявил, что Меркель не нужно было говорить с Лукашенко

Меркель провела два телефонные разговоры с Лукашенко (15-го и 17 ноября) из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси", однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

По словам Моравецкого, ЕС "должен подключиться к поиску дипломатического решения" миграционного кризиса, но переговорами с Лукашенко Меркель "способствовала легитимации его режима, а борьба за свободную Беларусь продолжается уже 15 месяцев".

Премьер Польши добавил, что Лукашенко также использовал разговор с Меркель в своих интересах – "он сделал вид, будто бы Меркель дала согласие на перевозку 2 тыс. мигрантов по коридору в Германию и другие европейские страны, а это не так".

Моравецкий рассказал, что Польша готова "сотрудничать по вопросам финансирования отправки мигрантов в Ирак и другие страны", если "Лукашенко проявит добрую волю".