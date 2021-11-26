Меркель просит проводить ее с поста канцлера песней панк-рокерши

Меркель находилась у власти почти 16 лет Фото: EPA

По традиции музыкальное сопровождение для этого мероприятия канцлер выбирает сама. Кроме композиции Хаген, Меркель попросила оркестр исполнить песню Хильдегард Кнеф "Для меня должен идти дождь из красных роз" и христианский гимн "Боже, мы славим тебя".

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Видео: PakoChile / Youtube