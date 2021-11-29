"Ситуация выглядит очень мрачно". Решение о вторжении в Украину лежит на столе в Кремле – Кулеба

Кулеба: Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о его реализации уже принято Фото: ЕРА

Кулеба отметил, что недостаточно учитывать только ситуацию на границе Украины и России, чтобы оценить опасения относительно вторжения России.

"Мы видим мощное российское военное присутствие вдоль украинской границы. Мы пока не видим, чтобы они формировали ударные группы, но есть большое количество российских солдат на границе, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и много военной техники, не предназначенной для обороны. К примеру, среди техники мы видим ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи. Второй элемент – подход, который Россия демонстрирует в дипломатической сфере, в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы. ТКГ заблокирована, нормандский формат пока нормально не функционирует, поскольку Россия отказывается проводить его саммит или министерскую встречу", – сказал министр.

Глава МИД продолжил, что одним из факторов также является отношение РФ к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"У наблюдателей нет свободного доступа ко всей не подконтрольной Киеву территории, их работе создаются препятствия, об этом свидетельствуют отчеты ОБСЕ. Россия не уважает ОБСЕ и не хочет, чтобы миссия могла работать по всей территории Донбасса", – пояснил он.

Кулеба добавил, что Беларусь "становится источником нестабильности и угрозы соседям". Для Украины, по его словам, это означает значительное растяжение ресурсов для защиты границы с Беларусью, отвлекает силы и внимание страны.

"Следующим элементом является газовый кризис, давление России на энергорынок и усилия по завершению сертификации газопровода "Северный поток – 2". Все эти компоненты следует рассматривать комплексно. Когда все собрать вместе, ситуация выглядит очень мрачно. Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о его реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе. Сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы избавить Россию от желания выбора в пользу вторжения. Этого не добиться уступками, а лишь мощной политикой сдерживания", – резюмировал глава МИД.