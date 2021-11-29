ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ситуация выглядит очень мрачно". Решение о вторжении в Украину лежит на столе в Кремле – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о его реализации уже принято
Кулеба: Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о его реализации уже принято
Фото: ЕРА

Пока нет свидетельств о том, что Россия приняла решение о вторжении в Украину, но ситуация выглядит "мрачно", если рассмотреть ее комплексно, с учетом газового и миграционного кризисов, а также передвижения российских войск. Об этом в интервью Delfi, вышедшем 29 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, перевод на украинский приводит посольство Украины в Латвии.

Кулеба отметил, что недостаточно учитывать только ситуацию на границе Украины и России, чтобы оценить опасения относительно вторжения России.

"Мы видим мощное российское военное присутствие вдоль украинской границы. Мы пока не видим, чтобы они формировали ударные группы, но есть большое количество российских солдат на границе, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и много военной техники, не предназначенной для обороны. К примеру, среди техники мы видим ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи. Второй элемент – подход, который Россия демонстрирует в дипломатической сфере, в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы. ТКГ заблокирована, нормандский формат пока нормально не функционирует, поскольку Россия отказывается проводить его саммит или министерскую встречу", – сказал министр.

Глава МИД продолжил, что одним из факторов также является отношение РФ к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"У наблюдателей нет свободного доступа ко всей не подконтрольной Киеву территории, их работе создаются препятствия, об этом свидетельствуют отчеты ОБСЕ. Россия не уважает ОБСЕ и не хочет, чтобы миссия могла работать по всей территории Донбасса", – пояснил он.

Кулеба добавил, что Беларусь "становится источником нестабильности и угрозы соседям". Для Украины, по его словам, это означает значительное растяжение ресурсов для защиты границы с Беларусью, отвлекает силы и внимание страны.

"Следующим элементом является газовый кризис, давление России на энергорынок и усилия по завершению сертификации газопровода "Северный поток – 2". Все эти компоненты следует рассматривать комплексно. Когда все собрать вместе, ситуация выглядит очень мрачно. Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о его реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе. Сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы избавить Россию от желания выбора в пользу вторжения. Этого не добиться уступками, а лишь мощной политикой сдерживания", – резюмировал глава МИД.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, говорил в интервью Welt am Sonntag, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, ОБСЕ, Донбасс, граница, угрозы, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, война в Украине, дипломаты, война на Донбассе, войска, границы, Беларусь и миграционный кризис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Надо, чтобы ты сказал, что Комаров – бревно". Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко рассказал, как пишутся дневники участников
  "Надо, чтобы ты сказал, что Комаров – бревно". Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко рассказал, как пишутся дневники участников
Бардаш показал 11-месячную дочь Сару
Бардаш показал 11-месячную дочь Сару
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах
Стало известно, кто из членов королевской семьи Великобритании высказывал опасения из-за цвета кожи у детей принца Гарри и его жены Меган
Стало известно, кто из членов королевской семьи Великобритании высказывал опасения из-за цвета кожи у детей принца Гарри и его жены Меган
19-летний победитель шоу "Голос країни" Сасанчин впервые стал отцом. Фото
19-летний победитель шоу "Голос країни" Сасанчин впервые стал отцом. Фото
"Диванчик надо увеличить", "Дружная семья". Бацман показала семейное фото с Гордоном и детьми
"Диванчик надо увеличить", "Дружная семья". Бацман показала семейное фото с Гордоном и детьми
  Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко: Судьи пишут комментарии в обед, на прогоне. Если круто станцуешь вечером, никто не оценит
  Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко: Судьи пишут комментарии в обед, на прогоне. Если круто станцуешь вечером, никто не оценит
Умер советский режиссер Владимир Наумов
Умер советский режиссер Владимир Наумов
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука
"Эта малышка понравилась даже верблюду". Санина в прозрачной блузке похвасталась отдыхом в ОАЭ
"Эта малышка понравилась даже верблюду". Санина в прозрачной блузке похвасталась отдыхом в ОАЭ
"Совсем другая". Каменских показала лицо без макияжа
"Совсем другая". Каменских показала лицо без макияжа
  "Макс женат, Леся. Имей в виду". Никитюк в финале "Танцев со звездами" заставила Чмерковского положить ей руку на попу. Видео
  "Макс женат, Леся. Имей в виду". Никитюк в финале "Танцев со звездами" заставила Чмерковского положить ей руку на попу. Видео
"На писюн засмотрелся", "Вена пульсирует". Экс-участница "ВИА Гры" Layah показала промежность
"На писюн засмотрелся", "Вена пульсирует". Экс-участница "ВИА Гры" Layah показала промежность
"Секси-леди", "Сахарная мама". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова снялась в стрингах
"Секси-леди", "Сахарная мама". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова снялась в стрингах
  "Ты хоть раз его видела, этого мужа?", "Нормальный муж, классный". Dzidzio обсудил с Поляковой и Каменских мужа Цибульской
  "Ты хоть раз его видела, этого мужа?", "Нормальный муж, классный". Dzidzio обсудил с Поляковой и Каменских мужа Цибульской
"Это унизительный путь". Макконахи заявил, что передумал баллотироваться в губернаторы Техаса
"Это унизительный путь". Макконахи заявил, что передумал баллотироваться в губернаторы Техаса
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (230164)
2
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (106096)
3
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке (97711)
4
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (61380)
5
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (59482)
6
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело (40902)
7
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери (31509)
8
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес (30872)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS