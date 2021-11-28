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Кулеба: Некоторые страны следуют нарративу РФ, что Украина не должна быть вооружена, потому что это якобы может побудить нас к удару. Это полная чушь

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Кулеба заверил, что Украина ни на кого не нападала и не собирается решать вопрос конфликта на Донбассе военным путем
Кулеба заверил, что Украина ни на кого не нападала и не собирается решать вопрос конфликта на Донбассе военным путем
Фото: EPA

Военная помощь Украине не приведет к усугублению конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit, которое вышло 27 ноября.

Кулеба заявил, что "категорически отвергает" подобное утверждение. По его словам, Россия хочет, чтобы Украина оставалась слабой, т тот, кто отвергает военное и оборонное сотрудничество с Украиной, "укрепит эту позицию".

Министр отметил, что некоторые государства "следуют российскому нарративу о том, что Украина не должна быть вооружена, потому что это якобы может якобы побудить нас нанести военный удар". Он назвал такое утверждения "полной чушью" и заверил, что Украина ни на кого не нападала и не собирается решать вопрос конфликта на Донбассе военным путем.

Контекст:

Сразу после оккупации украинского Крыма в апреле 2014 года РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, оружие, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война в Украине, войска
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