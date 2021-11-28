Кулеба: Некоторые страны следуют нарративу РФ, что Украина не должна быть вооружена, потому что это якобы может побудить нас к удару. Это полная чушь

Кулеба заверил, что Украина ни на кого не нападала и не собирается решать вопрос конфликта на Донбассе военным путем Фото: EPA

Кулеба заявил, что "категорически отвергает" подобное утверждение. По его словам, Россия хочет, чтобы Украина оставалась слабой, т тот, кто отвергает военное и оборонное сотрудничество с Украиной, "укрепит эту позицию".

Министр отметил, что некоторые государства "следуют российскому нарративу о том, что Украина не должна быть вооружена, потому что это якобы может якобы побудить нас нанести военный удар". Он назвал такое утверждения "полной чушью" и заверил, что Украина ни на кого не нападала и не собирается решать вопрос конфликта на Донбассе военным путем.