Кулеба: 2014 год показал, что грань между демонстрацией и фактическим применением военной силы Россией чрезвычайно тонка

Кулеба сказал, что если бы не события 2014 года, он подумал бы, что концентрация российских войск у границ Украины сейчас – "бряцание оружием", но 2014 год показал, что "грань между демонстрацией и фактическим применением военной силы Россией чрезвычайно тонка".

По его словам, это подтверждается не только вооружениями, но и фактической блокировкой Россией нормандского формата и работы трехсторонней контактной группы и ростом напряженности на границе Беларуси.

"Действительно ли эти угрозы перерастут в военный конфликт, зависит от двух факторов: устойчивости Украины и поддержки партнеров, и цель украинских властей – не допустить ухудшения ситуации", – сказал он.