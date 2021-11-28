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Кулеба: 2014 год показал, что грань между демонстрацией и фактическим применением военной силы Россией чрезвычайно тонка

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Кулеба заявил, что цель украинских властей не допустить ухудшения ситуации
Кулеба заявил, что цель украинских властей – не допустить ухудшения ситуации
Фото: EPA

Угроза Украине со стороны России на сегодня является реальной, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Zeit, которое было опубликовано 27 ноября.

Кулеба сказал, что если бы не события 2014 года, он подумал бы, что концентрация российских войск у границ Украины сейчас – "бряцание оружием", но 2014 год показал, что "грань между демонстрацией и фактическим применением военной силы Россией чрезвычайно тонка".

По его словам, это подтверждается не только вооружениями, но и фактической блокировкой Россией нормандского формата и работы трехсторонней контактной группы и ростом напряженности на границе Беларуси.

"Действительно ли эти угрозы перерастут в военный конфликт, зависит от двух факторов: устойчивости Украины и поддержки партнеров, и цель украинских властей – не допустить ухудшения ситуации", – сказал он.

Контекст:

Сразу после оккупации украинского Крыма в апреле 2014 года РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Теги: Россия, Украина, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война в Украине, войска
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