Лукашенко: Если на Донбассе опять развяжут войнушку, Беларусь в стороне не останется

"Начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину". У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь", – сказал Лукашенко.
При этом он утверждает, что Украине не стоит укреплять границу с Беларусью.
"Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя для этого никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше. Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка 8 тыс. на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены", – отметил Лукашенко.
30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.
6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.
10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, говорил в интервью Welt am Sonntag, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в Альянсе не могут считать, что это просто блеф.