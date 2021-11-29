Лукашенко: Если на Донбассе опять развяжут войнушку, Беларусь в стороне не останется

"Начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину". У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь", – сказал Лукашенко.

При этом он утверждает, что Украине не стоит укреплять границу с Беларусью.

"Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя для этого никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше. Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка 8 тыс. на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены", – отметил Лукашенко.