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Лукашенко: Если на Донбассе опять развяжут войнушку, Беларусь в стороне не останется

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Лукашенко: Ясно, на чьей стороне будет Беларусь
Лукашенко: Ясно, на чьей стороне будет Беларусь
Фото: president.gov.by

Беларусь "не останется в стороне" в случае обострения конфликта на Донбассе. Об этом 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности заявил считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, сообщает сайт главы государства.

"Начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину". У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь", – сказал Лукашенко.

При этом он утверждает, что Украине не стоит укреплять границу с Беларусью.

"Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя для этого никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше. Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка 8 тыс. на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены", – отметил Лукашенко.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, говорил в интервью Welt am Sonntag, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в Альянсе не могут считать, что это просто блеф.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, военные, граница, нападение, безопасность
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