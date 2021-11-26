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ПОЛИТИКА

Кулеба обсудил с главой МИД Канады наращивание российских войск у украинской границы и укрепление безопасности Украины

Кулеба провел первый разговор с Жоли
Кулеба провел первый разговор с Жоли
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Канады Мелани Жоли. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства 26 ноября.

В МИД отметили, что это был первый разговор Кулебы и Жоли. Они обсудили агрессивные действия России в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, наращивание российских войск у границ Украины и шаги по укреплению безопасности Украины.

"Можете положиться на поддержку Канады", – заявила Жоли, заверив в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры также обсудили координацию позиций Украины и ее партнеров накануне встречи министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге, в которой примет участие Кулеба.

Кроме этого, главы МИД Украины и Канады обсудили взаимодействие для привлечения Ирана к ответственности за сбивание украинского пассажирского самолета.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Канада, МИД Украины, граница, МИД Канады, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, Мелани Жоли
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