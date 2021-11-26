Кулеба обсудил с главой МИД Канады наращивание российских войск у украинской границы и укрепление безопасности Украины

В МИД отметили, что это был первый разговор Кулебы и Жоли. Они обсудили агрессивные действия России в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, наращивание российских войск у границ Украины и шаги по укреплению безопасности Украины.

"Можете положиться на поддержку Канады", – заявила Жоли, заверив в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры также обсудили координацию позиций Украины и ее партнеров накануне встречи министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге, в которой примет участие Кулеба.

Кроме этого, главы МИД Украины и Канады обсудили взаимодействие для привлечения Ирана к ответственности за сбивание украинского пассажирского самолета.