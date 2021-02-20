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Иран завершил расследование катастрофы самолета МАУ

Военная прокуратура Ирана готовит обвинительный акт по делу о катастрофе самолета Boeing "Международных авиалиний Украины", в результате которой погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 МАУ разбился 8 января 2020 года вблизи Тегерана
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 МАУ разбился 8 января 2020 года вблизи Тегерана
Фото: EPA

В Иране военная прокуратура завершила расследование катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд. Об этом 19 февраля сообщило Radio Farda.

Глава судебно-юридической администрации вооруженных сил Ирана Шокралла Бахрами заявил, что состоится предварительный процесс с присутствием подсудимых, после него начнется суд. Он не сообщил, когда начнется судебный процесс и будет ли он открытым.

Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к катастрофе МАУ 10 человек, среди них, по словам военного прокурора Тегерана Голам-Али Турки, есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Под стражей находится один.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

9 февраля источники канадского телеканала CBC News заявили, что человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, на языке фарси рассказал о возможностях объяснить сбивание самолета. Он сказал, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана. Позже спикер МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг информацию телеканала о наличии аудиозаписи.

Теги: Украина, Иран, МАУ, военная прокуратура, Дмитрий Кулеба, расследование, Boeing, Евгений Енин, погибшие, авиакомпания, обвинительный акт, крушение самолета МАУ в Иране, пассажиры
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