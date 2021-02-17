Украина хочет без суда разрешить с Ираном ситуацию с катастрофой самолета МАУ

Рано или поздно Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе и авиакомпании "Международные авиалинии Украины", а виновные будут наказаны, считает заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Украина рассчитывает разрешить с Ираном ситуацию с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" внесудебными механизмами и "как можно быстрее". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его словам, мировая практика показывает, что средний срок переговоров в досудебном порядке длится от двух до пяти лет, если же речь идет о судебных перспективах, то там больше – от пяти до 10 лет.

"Чрезвычайно трудно прогнозировать, принимая во внимание внутриполитическую ситуацию в Иране… Мы рассчитываем все сделать как можно быстрее и обойтись внесудебными механизмами... Я надеюсь, что результат мы получим в период от двух до пяти лет максимум", – сказал Енин.

Он убежден, что рано или поздно Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе и авиакомпании МАУ, а виновные будут наказаны.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

9 февраля источники канадского телеканала CBC News заявили, что человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, на языке фарси рассказал о возможностях объяснить сбивание самолета. Он сказал, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана. Позже спикер МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг информацию телеканала о наличии аудиозаписи.