Зеленский: Я по-русски хочу людям сказать: Украина не нападала никогда на Россию. У нас и в голове такого нет

"Скажу важный момент на русском. Потому что хочу, чтобы русские люди понимали, что есть информационная риторика, им говорят, что украинцы ничего не хотят, не видят никакого примирения, начинают эскалацию. Это сигнал, которому несколько недель – "украинцы начинают эскалацию". Мне эта история не очень нравится, потому что они ищут для себя фундамент, чтобы потом сказать, почему. Потому что история "защиты" того или иного населения... Мы эту историю прошли. Я по-русски хочу людям сказать, что Украина не нападала никогда на Россию. Это очень важно слышать. У нас и в голове такого нет у людей", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что линия разграничения на Донбассе – "это не граница, а контактная линия между Украиной и оккупированной Украиной".

"Контактная линия – это не Россия, это Украина. И там непризнанные вооруженные формирования, непризнанные "республики", не признанные в том числе Россией", – добавил он.