Франция будет настаивать на саммите "Нормандской четверки" с новым канцлером Германии – Зеленский

"Шарль Мишель [президент Европейского Совета] мне сказал, что нам надо формировать какой-то кейс, как разговаривать дальше. Я рассчитываю на несколько форматов: есть нормандский, об этом говорит французская сторона, она хочет дальше давить на Россию, чтобы у нас состоялось заседание "четверки" уже с новым канцлером. Параллельно мы ожидаем переговоров США и РФ. Мы понимаем, что без Украины решения об Украине не принимаются, но главным вопросом все равно будет Украина. Мы также видим параллельный формат переговоров", – сказал он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам главы МИД Украины Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели, но этого не произошло.

1 ноября Лавров заявил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

По словам Кулебы, предложения МИД РФ Германии, Франции и Украины о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.

25 ноября Меркель выразила сожаление, что президент РФ Владимир Путин не был готов провести саммит в нормандском формате до момента ее ухода с должности.