Зеленский заявил, что часть тех, против кого СНБО вводит санкции – не люди, а "особи"

Журналистка задала вопрос, когда общество увидит факты и документы, на основании которых СНБО выносит свои решения, и не боится ли президент, что Европейский суд по правам человека решит, "что нарушены права этих людей".

"Вы их людьми называете, да?", – спросил Зеленский.

"А это не люди?", – уточнила журналистка.

"Интересно. Разные, разные. Есть представители людей, не все представители людей – люди. Есть особи, я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это мое личное мнение. Потому что если бы я был неправ, то не существовало бы правоохранительных органов, а все бы люди жили в мире", – заявил президент.

По его словам, часть документов, принимаемых на заседаниях СНБО, общество не увидит.

"Есть закрытые решения, их очень много принимается, вы даже о них не знаете, потому что они направлены на безопасность нашего государства по разным моментам", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что "ранее о решениях СНБО никто и не знал или никто не обращал внимания", и снова назвал предыдущие составы Совета нацбезопасности и обороны "кладбищем сбитых летчиков".

"Сейчас это мощный орган", – считает Зеленский.