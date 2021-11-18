Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против 28 россиян и украинцев

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.
В списке попавших под санкции лиц значатся 23 гражданина России и пять граждан Украины, зарегистрированных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Санкции, которые вводятся по предложению Службы безопасности Украины, рассчитаны на три года. Они предполагают, в частности, блокирование активов и ограничение торговых операций, лишение украинских наград.
Указ Зеленского вступает в силу с дня его публикации.
ZN.UA пишет, что речь идет о сотрудниках разведывательных и специальных служб РФ.
В частности, под санкции попал гражданин РФ Алексей Капинос 1971 года рождения. Расследовательская группа Bellingcat называла человека с такими именем и фамилией полковником российского Главного разведывательного управления. Капинос, вероятно, был причастен ко взрывав на складе оружия в Чехии в 2014 году и попытке убийства болгарского предпринимателя и торговца оружием Эмилиана Гебрева. По мнению журналистов Bellingcat, эти события были частью операции ГРУ, призванной перекрыть поставки в Украину оружия и боеприпасов, необходимых для противодействию агрессии РФ.
На заседании СНБО, которое состоялось 20 августа, рассматривали восемь вопросов, в том числе утвердили концепцию национальной системы устойчивости, рассмотрели программу развития ракетного вооружения, обратились к Верховной Раде и Кабмину с просьбой выделить 960 млн грн для Военно-морских сил Украины, ввели новый пакет санкций.