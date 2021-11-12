ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Часовня, шубохранилище и тайная комната. "Схемы" показали дворец Медведчука – несмотря на санкции, там идет ремонт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В доме, по информации журналистов, 114 помещений, есть церковь, прачечная, гардеробы и каминный зал
В доме, по информации журналистов, 114 помещений, есть церковь, прачечная, гардеробы и каминный зал
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Народный депутат, глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом из-за обвинений в государственной измене, проводит ремонт в своем имении в Пуще-Водице, несмотря на санкции и блокирование счетов. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода").

Журналисты получили в распоряжение чертежи всех этажей дома Медведчука, который построен на бывшей территории государственных дач. Согласно планам, дворец состоит из четырех этажей и в нем 114 помещений общей площадью 2113 м².

Цокольный этаж оборудован прачечной, комнатой для горничных, отдельным огромным гардеробом для платьев жены политика Оксаны Марченко, помещением для хранения картин (их у супругов 530, без учета 227 икон), складом для ковров и шубохранилищем – отдельным помещением для хранения шуб. Также на цокольном этаже есть жилые блоки, которые, возможно, оборудованы как бункеры, массажная и солевая комнаты, зона гидромассажных ванн, техническая зона и отдельная комната, подписанная как склад елочных игрушек.

На первом этаже зал на 95 м² с лифтом, столовая, кухня, сервизная, комната охраны, кабинет Марченко, комнаты и санузлы, двухуровневый кедровый гардероб, каминный зал, тренажерный зал, собственная парикмахерская, массажная, сауна и бассейн длиной более 18 метров.

На этом же этаже расположен кабинет Медведчука площадью 45 м². "В кабинете есть "хитринка" – секретная комната на 11 м²", – говорится в расследовании.

Второй этаж отведен под спальни, комнаты детей (крестницы Путина Дарьи Медведчук и сына Марченко Богдана) и гостевую комнату. Там есть двухъярусные гардеробные и шесть балконов.

На третьем этаже расположена часовня, рядом с которой барная зона, гостевая спальня и балкон.

Журналисты отмечают, что дворец в Пуще-Водице – похоже, главное имение Медведчука. В собственности компаний семьи Медведчука есть еще четыре подобных объекта, но они меньше.

Съемки с дронов свидетельствуют, что в поместье активно идет ремонт. Из видимых изменений – за лето и осень отремонтировали фасад, забетонировали дорожку во дворе, почти завершили строительство новой беседки.

Несмотря на то, что "Схемам" удалось получить сведения о подрядчиках, а источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, журналисты не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. Журналисты предполагают, что оплату могли вносить наличными.

В марте 2021 года после введения санкций СНБО Марченко заявляла, что супруги живут "просто и неприхотливо". "Мне хочется рассказать всему миру, какая мы простая классная семья. Мы неприхотливы. Кто нас знает – у нас все просто", – говорила супруга Медведчука на пресс-конференции, опубликованной на ее YouTube-канале.

Контекст:

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака. Против самого Козака санкции были введены ранее.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО.

11 мая Медведчуку и Козаку было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, ему надели электронный браслет. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено.

8 октября Медведчуку вручили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. В деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ", сообщила Венедиктова.

Теги: Виктор Медведчук, активы, дворец, имущество, Оксана Марченко, дом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы G
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках
"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках
"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную
"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой
"Нереально сексуальная", "Шикарный пресс!" Полякова снялась в крошечном купальнике
"Нереально сексуальная", "Шикарный пресс!" Полякова снялась в крошечном купальнике
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Ого, как ты рогатку раскинула", "Ничего себе форточку расстелила". Дорофеева широко развела ноги на балконе
"Ого, как ты рогатку раскинула", "Ничего себе форточку расстелила". Дорофеева широко развела ноги на балконе
"Аж мурашки по телу!" Вера Брежнева снялась без лифчика в облегающей майке
"Аж мурашки по телу!" Вера Брежнева снялась без лифчика в облегающей майке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (365623)
2
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (126343)
3
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (114856)
4
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (44912)
5
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (37394)
6
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела (27326)
7
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой (24916)
8
"Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении (21011)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS