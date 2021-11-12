Часовня, шубохранилище и тайная комната. "Схемы" показали дворец Медведчука – несмотря на санкции, там идет ремонт

В доме, по информации журналистов, 114 помещений, есть церковь, прачечная, гардеробы и каминный зал Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Журналисты получили в распоряжение чертежи всех этажей дома Медведчука, который построен на бывшей территории государственных дач. Согласно планам, дворец состоит из четырех этажей и в нем 114 помещений общей площадью 2113 м².

Цокольный этаж оборудован прачечной, комнатой для горничных, отдельным огромным гардеробом для платьев жены политика Оксаны Марченко, помещением для хранения картин (их у супругов 530, без учета 227 икон), складом для ковров и шубохранилищем – отдельным помещением для хранения шуб. Также на цокольном этаже есть жилые блоки, которые, возможно, оборудованы как бункеры, массажная и солевая комнаты, зона гидромассажных ванн, техническая зона и отдельная комната, подписанная как склад елочных игрушек.

На первом этаже зал на 95 м² с лифтом, столовая, кухня, сервизная, комната охраны, кабинет Марченко, комнаты и санузлы, двухуровневый кедровый гардероб, каминный зал, тренажерный зал, собственная парикмахерская, массажная, сауна и бассейн длиной более 18 метров.

На этом же этаже расположен кабинет Медведчука площадью 45 м². "В кабинете есть "хитринка" – секретная комната на 11 м²", – говорится в расследовании.

Второй этаж отведен под спальни, комнаты детей (крестницы Путина Дарьи Медведчук и сына Марченко Богдана) и гостевую комнату. Там есть двухъярусные гардеробные и шесть балконов.

На третьем этаже расположена часовня, рядом с которой барная зона, гостевая спальня и балкон.

Журналисты отмечают, что дворец в Пуще-Водице – похоже, главное имение Медведчука. В собственности компаний семьи Медведчука есть еще четыре подобных объекта, но они меньше.

Съемки с дронов свидетельствуют, что в поместье активно идет ремонт. Из видимых изменений – за лето и осень отремонтировали фасад, забетонировали дорожку во дворе, почти завершили строительство новой беседки.

Несмотря на то, что "Схемам" удалось получить сведения о подрядчиках, а источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, журналисты не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. Журналисты предполагают, что оплату могли вносить наличными.

В марте 2021 года после введения санкций СНБО Марченко заявляла, что супруги живут "просто и неприхотливо". "Мне хочется рассказать всему миру, какая мы простая классная семья. Мы неприхотливы. Кто нас знает – у нас все просто", – говорила супруга Медведчука на пресс-конференции, опубликованной на ее YouTube-канале.