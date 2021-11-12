Часовня, шубохранилище и тайная комната. "Схемы" показали дворец Медведчука – несмотря на санкции, там идет ремонт

Журналисты получили в распоряжение чертежи всех этажей дома Медведчука, который построен на бывшей территории государственных дач. Согласно планам, дворец состоит из четырех этажей и в нем 114 помещений общей площадью 2113 м².
Цокольный этаж оборудован прачечной, комнатой для горничных, отдельным огромным гардеробом для платьев жены политика Оксаны Марченко, помещением для хранения картин (их у супругов 530, без учета 227 икон), складом для ковров и шубохранилищем – отдельным помещением для хранения шуб. Также на цокольном этаже есть жилые блоки, которые, возможно, оборудованы как бункеры, массажная и солевая комнаты, зона гидромассажных ванн, техническая зона и отдельная комната, подписанная как склад елочных игрушек.
На первом этаже зал на 95 м² с лифтом, столовая, кухня, сервизная, комната охраны, кабинет Марченко, комнаты и санузлы, двухуровневый кедровый гардероб, каминный зал, тренажерный зал, собственная парикмахерская, массажная, сауна и бассейн длиной более 18 метров.
На этом же этаже расположен кабинет Медведчука площадью 45 м². "В кабинете есть "хитринка" – секретная комната на 11 м²", – говорится в расследовании.
Второй этаж отведен под спальни, комнаты детей (крестницы Путина Дарьи Медведчук и сына Марченко Богдана) и гостевую комнату. Там есть двухъярусные гардеробные и шесть балконов.
На третьем этаже расположена часовня, рядом с которой барная зона, гостевая спальня и балкон.
Журналисты отмечают, что дворец в Пуще-Водице – похоже, главное имение Медведчука. В собственности компаний семьи Медведчука есть еще четыре подобных объекта, но они меньше.
Съемки с дронов свидетельствуют, что в поместье активно идет ремонт. Из видимых изменений – за лето и осень отремонтировали фасад, забетонировали дорожку во дворе, почти завершили строительство новой беседки.
Несмотря на то, что "Схемам" удалось получить сведения о подрядчиках, а источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, журналисты не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. Журналисты предполагают, что оплату могли вносить наличными.
В марте 2021 года после введения санкций СНБО Марченко заявляла, что супруги живут "просто и неприхотливо". "Мне хочется рассказать всему миру, какая мы простая классная семья. Мы неприхотливы. Кто нас знает – у нас все просто", – говорила супруга Медведчука на пресс-конференции, опубликованной на ее YouTube-канале.
19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака. Против самого Козака санкции были введены ранее.
Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО.
11 мая Медведчуку и Козаку было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, ему надели электронный браслет. Козак находится в розыске.
20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено.
8 октября Медведчуку вручили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.
По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. В деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ", сообщила Венедиктова.