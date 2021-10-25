В Украине минимум три группы стремятся представлять интересы Путина, четвертой была группа Медведчука – Данилов

Данилов: Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина Фото: rnbo.gov.ua

"На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение. [Нардеп, лидер политсовета ОПЗЖ Виктор] Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум [президента РФ Владимира] Путина", – сказал Данилов.

По его словам, сейчас между этими группами происходит "выяснение отношений", кто из них будет главным и представлять интересы России.

"Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа – это была группа Медведчука, четвертая", – добавил Данилов.