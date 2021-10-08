"Новость приятная, деньги доехали". СБУ опубликовала записи разговоров Медведчука по делу о госизмене и пособничестве терроризму. Аудио

На записях Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

В частности, Медведчук обсуждал с Островенко "предоплату" за уголь. "Говорили по поводу предоплаты..." – сказал Островенко. "Предоплата однозначно и наличными", – отвечал Медведчук.

Также он сообщал Островенко, что "новость приятная, деньги доехали, 40 минут назад вручили в Донецке и машина выдвинулась в Луганск".

Также опубликованы аудиозаписи переговоров экс-советника министра энергетики Сергея Кузяры с террористами Александром Тимофеевым и Владимиром Кононовым.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube



