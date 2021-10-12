Медведчук считает, что дело о поставках угля из ОРДЛО сфабриковано, а власть "пересекла все "красные линии"

Медведчук: Нет оригиналов, нет оригинальных записывающих устройств. Это все самая настоящая туфта и результат фальсификации Фото: ЕРА

Трансляцию вел канал "Наш".

Медведчук утверждает, что уголовное производство "было сфабриковано за несколько дней", а власти Украины пересекли все "красные линии".

"Органы следствия, и прокуратура, и СБУ хорошо знают, что никаких записей нет. Что я с господином [экс-советником министра энергетики, бизнесменом Сергеем] Кузярой не знаком, не встречался и никогда не разговаривал. Они хорошо знают, что записи 2014–2015 годов, которые они демонстрируют на своих брифингах и на которые ссылаются как на доказательство, никогда не будут допустимым доказательством, потому что это монтаж, и я это утверждаю", – добавил Медведчук.

Он пообещал доказать стороне обвинения в суде, что таких записей "в реальности не существует".

"Нет оригиналов, нет оригинальных записывающих устройств. Это все самая настоящая туфта и результат фальсификации", – сказал нардеп.