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ПОЛИТИКА

Медведчук считает, что дело о поставках угля из ОРДЛО сфабриковано, а власть "пересекла все "красные линии"

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Медведчук: Нет оригиналов, нет оригинальных записывающих устройств. Это все самая настоящая туфта и результат фальсификации
Медведчук: Нет оригиналов, нет оригинальных записывающих устройств. Это все самая настоящая туфта и результат фальсификации
Фото: ЕРА

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук 12 октября во время общения с журналистами у Печерского районного суда Киева перед заседанием, на котором рассматривают ходатайство об избрании ему меры пресечения, назвал сфабрикованным дело о финансировании им терроризма.

Трансляцию вел канал "Наш".

Медведчук утверждает, что уголовное производство "было сфабриковано за несколько дней", а власти Украины пересекли все "красные линии".

"Органы следствия, и прокуратура, и СБУ хорошо знают, что никаких записей нет. Что я с господином [экс-советником министра энергетики, бизнесменом Сергеем] Кузярой не знаком, не встречался и никогда не разговаривал. Они хорошо знают, что записи 2014–2015 годов, которые они демонстрируют на своих брифингах и на которые ссылаются как на доказательство, никогда не будут допустимым доказательством, потому что это монтаж, и я это утверждаю", – добавил Медведчук.

Он пообещал доказать стороне обвинения в суде, что таких записей "в реальности не существует".

"Нет оригиналов, нет оригинальных записывающих устройств. Это все самая настоящая туфта и результат фальсификации", – сказал нардеп.

Контекст:

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая также было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

На брифинге 8 октября Венедиктова заявила, что прокуратура будет просить суд взять Медведчука под стражу с альтернативной залога в 1 млрд грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Виктор Медведчук, уголь, ОРДЛО, уголовное производство
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