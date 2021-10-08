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В "Евросолидарности" отрицают связь Порошенко с Медведчуком в деле о незаконных поставках угля из ОРДЛО

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Власть в очередной раз пытается очернить Порошенко, отметили в "Евросолидарности"
Власть в очередной раз пытается очернить Порошенко, отметили в "Евросолидарности"
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко отрицает обвинения о своих связях с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком в деле о незаконных поставках угля со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии, опубликованном 8 октября в Facebook политической силы.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов говорил на брифинге в пятницу, что правоохранители проверят возможную причастность Порошенко и экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой к делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО.

"Правоохранители по прямому указанию [президента Владимира] Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связи Порошенко с Медведчуком, – говорится в заявлении "Евросолидарности". – Власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко… Порошенко в очередной раз категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов".

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. Гонтарева занимала пост главы Нацбанка в 2014–2018 годах.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/4540589419351290

Контекст:

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку также 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщала, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, следствие, ДНР, правоохранители, фейк, обвинение, президент, ЛНР, ОРДЛО, власть, Иван Баканов, Европейская солидарность, ОПЗЖ, нардеп
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