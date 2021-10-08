В "Евросолидарности" отрицают связь Порошенко с Медведчуком в деле о незаконных поставках угля из ОРДЛО

Власть в очередной раз пытается очернить Порошенко, отметили в "Евросолидарности" Фото: eurosolidarity.org

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов говорил на брифинге в пятницу, что правоохранители проверят возможную причастность Порошенко и экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой к делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО.

"Правоохранители по прямому указанию [президента Владимира] Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связи Порошенко с Медведчуком, – говорится в заявлении "Евросолидарности". – Власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко… Порошенко в очередной раз категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов".

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. Гонтарева занимала пост главы Нацбанка в 2014–2018 годах.