"Почему не триллион?" В ОПЗЖ заявили, что Медведчуку вручили ходатайство об аресте с залогом в 1 млрд грн

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд грн. Это при том, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает, и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Но для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?" – написал Кузьмин.

Он отметил, что Медведчук не сможет внести сумму залога.

"И все это при том, что сначала эта садистская власть решением СНБО наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции, а теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО", – подчеркнул Кузьмин.