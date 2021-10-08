"Не было оснований". Венедиктова объяснила, почему Медведчука после объявления второго подозрения не задержали

"Потому что, снова же, одинаковые правила для всех. И так прописано в Уголовном процессуальном кодексе. Есть ст. 208 о том, когда можно задерживать. В данном случае у нас не было оснований для задержания лица. Это не предусматривает неотложное задержание", – сказала генпрокурор.

Она считает, что в ст. 208 нужно вносить изменения.

"Почему сегодня не задерживали по этому делу? Потому что это не предусмотрено законом. Все, что не предусмотрено законом для прокурора, – преступление в прокурорской деятельности. А он же никуда не денется, он под домашним арестом. Я вам точно говорю, что он сегодня дома получал от нас подозрение, которое мы отправили по почте", – сказала Венедиктова.