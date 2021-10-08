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ПОЛИТИКА

"Не было оснований". Венедиктова объяснила, почему Медведчука после объявления второго подозрения не задержали

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Венедиктова считает, что в ст. 208 Уголовного процессуального кодекса нужно вносить изменения
Венедиктова считает, что в ст. 208 Уголовного процессуального кодекса нужно вносить изменения
Фото: EPA

Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которому сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве террористической организации, не задержали, так как это не предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 8 октября.

"Потому что, снова же, одинаковые правила для всех. И так прописано в Уголовном процессуальном кодексе. Есть ст. 208 о том, когда можно задерживать. В данном случае у нас не было оснований для задержания лица. Это не предусматривает неотложное задержание", – сказала генпрокурор.

Она считает, что в ст. 208 нужно вносить изменения.

"Почему сегодня не задерживали по этому делу? Потому что это не предусмотрено законом. Все, что не предусмотрено законом для прокурора, – преступление в прокурорской деятельности. А он же никуда не денется, он под домашним арестом. Я вам точно говорю, что он сегодня дома получал от нас подозрение, которое мы отправили по почте", – сказала Венедиктова.

Контекст:

8 октября нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку также 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Виктор Медведчук, задержание, подозрение, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Свобода слова Савика Шустера
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