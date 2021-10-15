"Будут большие учения". Данилов раскрыл детали плана обороны Украины

Этот документ СНБО утвердил на заседании 15 октября. Он "четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной", комментировал Данилов.

"Президент Украины [Владимир Зеленский] дал поручение. Будут большие учения по этому поводу. Но это будет происходить именно в то время, если будет военная ситуация. Там и кибербезопасность. План является абсолютно тайным, он есть. Над ним работали два года по заданию президента. Это обстоятельный документ", – сказал он

По словам Данилова, все члены СНБО видели этот документ.