Медведчуку изменили меру пресечения по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения. Она будет действовать до 31 декабря.
В Офисе генпрокурора поясняли, что предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей (шесть месяцев) закончился и продлить его невозможно.
Сам нардеп назвал избрание меры пресечения "незаконным и политически мотивированным" и заявил, что "не видит никаких оснований для избрания ему по этому делу вообще какой-либо меры пресечения".
Мера пресечения в виде личного обязательства требует прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из города без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.
В то же время Медведчук остается под круглосуточным домашним арестом по другому эпизоду подозрений – меру пресечения в рамках производства о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса назначили только 12 октября.
Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.
20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.
8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.
По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. В деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ", сообщила Венедиктова.
СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.
Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.