ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Медведчуку изменили меру пресечения по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медведчук должен оставаться под круглосуточным домашним арестом в рамках меры пресечения по другому производству в отношении него
Медведчук должен оставаться под круглосуточным домашним арестом в рамках меры пресечения по другому производству в отношении него
Фото: zagittya.com.ua

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения народному депутату, лидеру политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку в одном из производств с круглосуточного домашнего ареста на личные обязательства. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения. Она будет действовать до 31 декабря. 

В Офисе генпрокурора поясняли, что предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей (шесть месяцев) закончился и продлить его невозможно

Сам нардеп назвал избрание меры пресечения "незаконным и политически мотивированным" и заявил, что "не видит никаких оснований для избрания ему по этому делу вообще какой-либо меры пресечения".

Мера пресечения в виде личного обязательства требует прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из города без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.

В то же время Медведчук остается под круглосуточным домашним арестом по другому эпизоду подозрений – меру пресечения в рамках производства о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса назначили только 12 октября.

Контекст:

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. В деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ", сообщила Венедиктова.

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

Теги: Виктор Медведчук, прокуратура, Печерский суд, госизмена, уголовное производство, домашний арест, суд, Офис генпрокурора, дело Медведчука – Козака
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дурнев: Леся Никитюк – святой человек. Думаю, после ее смерти своды Софийского собора должны быть украшены ее светлым ликом
Дурнев: Леся Никитюк – святой человек. Думаю, после ее смерти своды Софийского собора должны быть украшены ее светлым ликом G
Дмитрий ГОРДОН
"Глаз не отвести!", "Неистово красива". Ребрик снялась в "голой" комбинации
"Глаз не отвести!", "Неистово красива". Ребрик снялась в "голой" комбинации
  Ведущий Мирошниченко признался, что продюсеры "Танцев со звездами" пригласили бизнесмена Корогодского в следующий сезон шоу
  Ведущий Мирошниченко признался, что продюсеры "Танцев со звездами" пригласили бизнесмена Корогодского в следующий сезон шоу
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи
Dantes случайно лишился бороды. Фото до и после
Dantes случайно лишился бороды. Фото до и после
"Настоящая. Без фильтров". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в прозрачной одежде
"Настоящая. Без фильтров". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в прозрачной одежде
"Иллюзии разбиваются". Третья жена Виктора Павлика показала их редкое совместное фото
"Иллюзии разбиваются". Третья жена Виктора Павлика показала их редкое совместное фото
"Украинская выпечка с начинкой". Эксперт поделился рецептом вертуты с тыквой, творогом и маком
"Украинская выпечка с начинкой". Эксперт поделился рецептом вертуты с тыквой, творогом и маком
  "Прозевал". Анита Луценко призналась, что ждала от гражданского мужа предложения руки и сердца, а он его так и не сделал
  "Прозевал". Анита Луценко призналась, что ждала от гражданского мужа предложения руки и сердца, а он его так и не сделал
  Жена бизнесмена Ярославского рассказала, как они с мужем относятся к желанию дочери стать моделью
  Жена бизнесмена Ярославского рассказала, как они с мужем относятся к желанию дочери стать моделью
"Пальцы на ногах длиннее, чем на руках", "Вся в пластике". Тина Кароль засветила голое тело в прозрачной ткани
"Пальцы на ногах длиннее, чем на руках", "Вся в пластике". Тина Кароль засветила голое тело в прозрачной ткани
Узелков со скандалом покинул интервью, услышав вопрос о детях от брака с Боржемской. Видео
Узелков со скандалом покинул интервью, услышав вопрос о детях от брака с Боржемской. Видео
"Dantes сошел с ума". Дорофеева показала, что для нее сделал муж
"Dantes сошел с ума". Дорофеева показала, что для нее сделал муж
"Ну какие балдежные". Ефросинина в мини-бикини показала романтическое видео с мужем на Мальдивах
"Ну какие балдежные". Ефросинина в мини-бикини показала романтическое видео с мужем на Мальдивах
"Ты жжешь, Сальмита!" 55-летняя Хайек кардинально сменила прическу
"Ты жжешь, Сальмита!" 55-летняя Хайек кардинально сменила прическу
"Очаровательная мини-Зинченко". Футболист Зинченко крупным планом показал дочь, которой исполнилось три месяца
"Очаровательная мини-Зинченко". Футболист Зинченко крупным планом показал дочь, которой исполнилось три месяца
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами"
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS