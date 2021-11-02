Медведчуку изменили меру пресечения по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей

Медведчук должен оставаться под круглосуточным домашним арестом в рамках меры пресечения по другому производству в отношении него Фото: zagittya.com.ua

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения. Она будет действовать до 31 декабря.

В Офисе генпрокурора поясняли, что предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей (шесть месяцев) закончился и продлить его невозможно.

Сам нардеп назвал избрание меры пресечения "незаконным и политически мотивированным" и заявил, что "не видит никаких оснований для избрания ему по этому делу вообще какой-либо меры пресечения".

Мера пресечения в виде личного обязательства требует прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из города без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.

В то же время Медведчук остается под круглосуточным домашним арестом по другому эпизоду подозрений – меру пресечения в рамках производства о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса назначили только 12 октября.