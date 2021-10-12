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Суд избрал меру пресечения для Медведчука

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Суд отказался отправлять Медведчука под арест с альтернативой залога, как того просили прокуроры
Суд отказался отправлять Медведчука под арест с альтернативой залога, как того просили прокуроры
Фото: ЕРА

Печерский районный суд Киева на заседании 12 октября избрал для нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале in time Ukraine

Срок действия меры пресечения – до 7 декабря, сказала следственный судья Вита Бортницкая. 

Прокуроры просили для Медведчука арест с альтернативой залога в 1 млрд грн. Нардеп говорил, что из-за санкций, наложенных на него и его семью, не сможет заплатить такую сумму

Адвокаты Медведчука просили отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и не избирать нардепу меру пресечения. 

Медведчук, по словам защиты, подозреваемым в этом производстве себя не считает. По мнению одного из его адвокатов, отправка подозрения по почте была ненадлежащей процедурой, в результате которой Медведчук "не получил правового статуса подозреваемого". 

Суд отклонил ходатайство прокуроров.

Контекст:

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая также было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, Печерский суд, уголовное производство, домашний арест, суд
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