Суд избрал меру пресечения для Медведчука

Суд отказался отправлять Медведчука под арест с альтернативой залога, как того просили прокуроры Фото: ЕРА

Трансляция заседания велась на YouTube-канале in time Ukraine.

Срок действия меры пресечения – до 7 декабря, сказала следственный судья Вита Бортницкая.

Прокуроры просили для Медведчука арест с альтернативой залога в 1 млрд грн. Нардеп говорил, что из-за санкций, наложенных на него и его семью, не сможет заплатить такую сумму.

Адвокаты Медведчука просили отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и не избирать нардепу меру пресечения.

Медведчук, по словам защиты, подозреваемым в этом производстве себя не считает. По мнению одного из его адвокатов, отправка подозрения по почте была ненадлежащей процедурой, в результате которой Медведчук "не получил правового статуса подозреваемого".

Суд отклонил ходатайство прокуроров.