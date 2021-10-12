Прокуроры в суде попросили об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн. Нардеп говорит, что таких денег у него нет

Медведчук: Понятно, что этот миллиард не будет уплачен и Медведчук должен из-под домашнего ареста переместиться под реальный Фото: ЕРА

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сторона обвинения, аргументируя ходатайство, заявила, что инкриминируемое Медведчуку преступление относится к особо тяжкому. Нардеп может влиять на свидетелей, скрываться от досудебного расследования, считают прокуроры.

"Ни одна более мягкая мера пресечения не обеспечит устранения рисков. Есть необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования. [...] Определить залог в 1 млрд грн", – сказал прокурор.

Медведчук заявил, что из-за санкций, которые ввели против него и его семьи, денег на уплату залога у него нет.

"Понятно, что этот миллиард не будет уплачен, и тогда абсолютно понятно, что Медведчук должен из-под домашнего ареста переместиться под реальный", – отметил он.

Как пишет "Сегодня" в Telegram, прокуроры возразили, что семья Медведчука владеет значительным состоянием, в том числе элитными автомобилями, ценными бумагами, коллекционными ювелирными изделиями. Кроме того, часть компаний нардепа не находится под санкциями, добавили представители обвинения.