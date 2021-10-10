Тыквы для Порошенко и автопробег к дому Зеленского. Под Киевом прошли сразу две акции протеста

Полиция Киевской области в Facebook сообщила, что порядок на акции в Козине обеспечивают 100 правоохранителей. По состоянию на 18.30 существенных нарушений порядка не было зафиксировано.

Только один из участников акции совершил действия, нарушающие общественный порядок. Полиция составила на мужчину административный протокол по ст. 173. Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Общественное сообщает, что участники акции принесли тыкву к дому Порошенко и развернули плакат с изображением пятого президента и нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, на котором призывают "сдать" последнего.

Одновременно с акцией в Козине другая акция протеста под названием "Автомарш разгневанных граждан" проходит у дома Зеленского в Конча-Заспе. Ее организовала общественная организация "Демократическая сокира". Соучредитель организации Виктор Трегубов анонсировал сбор людей на 17.00, после чего участники акции отправились в Конча-Заспу "передать привет Зеленскому".

"Демократическая сокира" на своем YouTube-канале вела прямую трансляцию акции. На видео видно, что митингующие пришли с плакатами "Коломойского под санкции" и "111-я статья. Зе! Готовься!". Также участники акции жгли файеры.

ВИДЕО

Видео: Демократична Сокира / YouTube