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ПОЛИТИКА

Возле дома Порошенко в Козине пытались "начать толкотню". В полиции назвали акцию мирной

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В столкновении принимали участие лица "спортивной наружности"
В столкновении принимали участие лица "спортивной наружности"
Скриншот: Олександр Погребиський / Facebook

9 октября в Козине Киевской области представители двух общественных организаций проводили политическую акцию протеста, во время которой ее участники пытались "начать толкотню". Об этом в Facebook проинформировала полиция региона.

"Полиция Киевской области продолжает обеспечивать публичный порядок во время проведения мирной акции в Козине. По состоянию на 22.50 существенных нарушений правопорядка не выявлено. Участники акции несколько раз пытались начать толкотню, которую полицейские неоднократно прекращали. Сейчас стороны конфликта активных действий не предпринимают", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, акция общественных организаций "с различными точками зрения на политические события в стране" началась 9 октября в полночь. На месте событий находится 60 силовиков.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4448559568532514

"Обозреватель" уточняет, что события происходят возле дома пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Издание утверждает, что произошли столкновения "между представителями спортивной наружности, так называемыми титушками, и правоохранителями".

Депутат Киевского городского совета Александр Погребиский опубликовал в Facebook видео инцидента.

https://www.facebook.com/pogrebiskii/videos/584923522850816/

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила в Facebook, что "по инициативе Банковой детей заставляют за деньги сниматься в низкопробной провокации" возле дома Порошенко.

"СМИ пестрят информацией, что ночью в соцсетях набирались группы молодежи, такса 500–700 грн, для "протеста" под домом Порошенко. Примечательно, что олигархический карманный телеканал Банковой примчался в Козин вместе с "протестующими". Для картинки удалось собрать несколько десятков титушек. К сожалению, среди них есть несовершеннолетние", – написала нардеп.

По словам Геращенко, парламентская фракция "Европейская солидарность" официально обратилась к уполномоченному по правам ребенка Дарье Герасимчук с требованием "немедленно вмешаться и отреагировать на втягивание несовершеннолетних в политические акции".

Геращенко подчеркнула, что "привлечение детей к политической деятельности без согласия родителей незаконно".

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4371195722968207

Теги: Петр Порошенко, титушки, Ирина Геращенко, полиция, столкновения, Киевская область, провокации, соцсети, Козин, акция, силовики, Александр Погребиский, нардеп
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