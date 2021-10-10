Возле дома Порошенко в Козине пытались "начать толкотню". В полиции назвали акцию мирной

"Полиция Киевской области продолжает обеспечивать публичный порядок во время проведения мирной акции в Козине. По состоянию на 22.50 существенных нарушений правопорядка не выявлено. Участники акции несколько раз пытались начать толкотню, которую полицейские неоднократно прекращали. Сейчас стороны конфликта активных действий не предпринимают", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, акция общественных организаций "с различными точками зрения на политические события в стране" началась 9 октября в полночь. На месте событий находится 60 силовиков.

"Обозреватель" уточняет, что события происходят возле дома пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Издание утверждает, что произошли столкновения "между представителями спортивной наружности, так называемыми титушками, и правоохранителями".

Депутат Киевского городского совета Александр Погребиский опубликовал в Facebook видео инцидента.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила в Facebook, что "по инициативе Банковой детей заставляют за деньги сниматься в низкопробной провокации" возле дома Порошенко.

"СМИ пестрят информацией, что ночью в соцсетях набирались группы молодежи, такса 500–700 грн, для "протеста" под домом Порошенко. Примечательно, что олигархический карманный телеканал Банковой примчался в Козин вместе с "протестующими". Для картинки удалось собрать несколько десятков титушек. К сожалению, среди них есть несовершеннолетние", – написала нардеп.

По словам Геращенко, парламентская фракция "Европейская солидарность" официально обратилась к уполномоченному по правам ребенка Дарье Герасимчук с требованием "немедленно вмешаться и отреагировать на втягивание несовершеннолетних в политические акции".

Геращенко подчеркнула, что "привлечение детей к политической деятельности без согласия родителей незаконно".