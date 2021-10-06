Адвокат Гордона Рябченко – адвокату Порошенко Новикову: Так извращать факты на публику… Это на вас так ваш клиент влияет или это типичная школа московской адвокатуры?

"Впервые за 10 лет юридической практики сталкиваюсь с необходимостью указывать на ложь и манипуляции оппонента не только в суде, но и в публичном поле. Ясно, что профессия адвоката предполагает разнообразный инструментарий для отстаивания своей позиции, но так извращать факты на публику… Уважаемый адвокат Илья Новиков, это на вас так ваш клиент влияет или это типичная школа московской адвокатуры?" – написал Рябченко в Facebook 6 октября.

Дело слушают в Шевченковском районном суде Киева. Порошенко подал против Гордона иск, обвинив его в распространении недостоверной информации. 6 октября суд по этому делу собрался во второй раз, но в итоге подготовительное заседание перенесли на 11 ноября.

"Со второй попытки ответчик смог представить отзыв, который он не подал в срок, потому что был в постоянных разъездах, не появлялся три недели дома в Киеве и не получил письмо из суда. Его Instagram это вроде бы опровергает. Но суд не стал выяснять, где Дмитрий ночевал все это время, и на это трудно что-то возразить, ведь мы тоже не хотели бы этого знать. В отзыве то же самое, что в прошлый раз: все сказанное Гордоном про приказ Порошенко сдать Мариуполь [президенту РФ Владимиру] Путину – это только оценочные суждения и личное мнение, вырванное из контекста. Экспертиза, которую суд приобщил сегодня, это отрицает, но ее мы будем изучать позже. Пока что подготовительное заседание отложено на 11 ноября по инициативе ответчика, который попросил дополнительное время на подготовку позиции", – отметил Новиков в Facebook после заседания.

Рябченко обратил внимание, что адвокат Порошенко сообщил неправду, когда написал, будто "экспертиза отрицает", что слова Гордона о Порошенко являются его личным мнением.

"С каких пор экспертиза оценивает эти категории? Факт, оценочные суждения или нет, устанавливается судом и только судом, и уж точно не экспертизой, даже вашей. Спасибо, что не соврали, что следующее заседание отложено по инициативе ответчика. Жаль, что не уточнили, что дополнительное время ответчику понадобилось исключительно потому, что вы только сегодня непосредственно в суде предоставили ответ на наш отзыв", – написал адвокат Гордона.

Он также ответил на слова Новикова, что журналист не был дома в Киеве в конце августа – в начале сентября, поэтому вовремя не смог получить письмо из суда.

"Вроде не маленькие дети, все понимают, что очень часто место регистрации человека не совпадает с местом его фактического проживания. Вам ли, проживающему в Киеве московскому адвокату, этого не знать?" – написал Рябченко.

Он также обратился к Новикову с вопросом, почему он и его клиент выступили категорически против вызова в суд для дачи свидетельских показаний бывшего главы военной разведки Украины генерал-полковника Игоря Смешко, бывшего военного следователя полковника Олега Животова и бывшего руководителя добровольческого батальона "Азов" Андрея Билецкого.

"Как и вы, выражаю надежду, что "новых причин для отложения" следующего судебного заседания не возникнет. Очень хочется поскорее перейти к сути и заслушать аргументы вашего клиента", – написал адвокат Гордона.

После первого заседания адвокат Гордона также сообщил, что Новиков некорректно написал о его итогах.