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Адвокат Гордона Рябченко – адвокату Порошенко Новикову: Так извращать факты на публику… Это на вас так ваш клиент влияет или это типичная школа московской адвокатуры?

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Рябченко (на фото) защищает интересы Гордона в суде
Рябченко (на фото) защищает интересы Гордона в суде
Фото: vr_lawyer / Instagram

Адвокат Василий Рябченко, представляющий интересы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона в деле против пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, обвинил адвоката Порошенко Илью Новикова в распространении неправдивой информации относительно судебного заседания по делу.

"Впервые за 10 лет юридической практики сталкиваюсь с необходимостью указывать на ложь и манипуляции оппонента не только в суде, но и в публичном поле. Ясно, что профессия адвоката предполагает разнообразный инструментарий для отстаивания своей позиции, но так извращать факты на публику… Уважаемый адвокат Илья Новиков, это на вас так ваш клиент влияет или это типичная школа московской адвокатуры?" – написал Рябченко в Facebook 6 октября. 

Дело слушают в Шевченковском районном суде Киева. Порошенко подал против Гордона иск, обвинив его в распространении недостоверной информации. 6 октября суд по этому делу собрался во второй раз, но в итоге подготовительное заседание перенесли на 11 ноября.

"Со второй попытки ответчик смог представить отзыв, который он не подал в срок, потому что был в постоянных разъездах, не появлялся три недели дома в Киеве и не получил письмо из суда. Его Instagram это вроде бы опровергает. Но суд не стал выяснять, где Дмитрий ночевал все это время, и на это трудно что-то возразить, ведь мы тоже не хотели бы этого знать. В отзыве то же самое, что в прошлый раз: все сказанное Гордоном про приказ Порошенко сдать Мариуполь [президенту РФ Владимиру] Путину – это только оценочные суждения и личное мнение, вырванное из контекста. Экспертиза, которую суд приобщил сегодня, это отрицает, но ее мы будем изучать позже. Пока что подготовительное заседание отложено на 11 ноября по инициативе ответчика, который попросил дополнительное время на подготовку позиции", – отметил Новиков в Facebook после заседания.

Рябченко обратил внимание, что адвокат Порошенко сообщил неправду, когда написал, будто "экспертиза отрицает", что слова Гордона о Порошенко являются его личным мнением. 

"С каких пор экспертиза оценивает эти категории? Факт, оценочные суждения или нет, устанавливается судом и только судом, и уж точно не экспертизой, даже вашей. Спасибо, что не соврали, что следующее заседание отложено по инициативе ответчика. Жаль, что не уточнили, что дополнительное время ответчику понадобилось исключительно потому, что вы только сегодня непосредственно в суде предоставили ответ на наш отзыв", – написал адвокат Гордона. 

Он также ответил на слова Новикова, что журналист не был дома в Киеве в конце августа – в начале сентября, поэтому вовремя не смог получить письмо из суда.

"Вроде не маленькие дети, все понимают, что очень часто место регистрации человека не совпадает с местом его фактического проживания. Вам ли, проживающему в Киеве московскому адвокату, этого не знать?" – написал Рябченко

Он также обратился к Новикову с вопросом, почему он и его клиент выступили категорически против вызова в суд для дачи свидетельских показаний бывшего главы военной разведки Украины генерал-полковника Игоря Смешко, бывшего военного следователя полковника Олега Животова и бывшего руководителя добровольческого батальона "Азов" Андрея Билецкого.

"Как и вы, выражаю надежду, что "новых причин для отложения" следующего судебного заседания не возникнет. Очень хочется поскорее перейти к сути и заслушать аргументы вашего клиента", – написал адвокат Гордона. 

https://www.facebook.com/ryabchenkovasyl/posts/990996851680198

После первого заседания адвокат Гордона также сообщил, что Новиков некорректно написал о его итогах.

Контекст:

В мае 2021 года Гордон в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил о сговоре украинской власти с руководством России в 2014 году, в начале военной агрессии РФ. Журналист дословно сказал: "Руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России. Андрей [Билецкий] может меня опровергнуть, а может, и нет... Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя".

Билецкий, который тоже присутствовал в студии, подтвердил слова журналиста о приказе оставить Мариуполь, отданном украинской армии.

17 июня Новиков сообщил, что его клиент Порошенко подал в суд на Гордона с требованием признать слова журналиста недостоверными.

Гордон прокомментировал заявление адвоката, написав в Facebook: "Спасибо, я очень этого ждал. Я счастлив". Журналист считает, что Порошенко совершил "неосмотрительный поступок", когда подал на него в суд. "Говорят, он жадный. Ничего подобного. Мне он подарил подарок – подал на меня в суд. Я очень рад этому. Во-первых, это будет прилюдно. Это будет отражаться в СМИ", – отметил Гордон. Он также выразил мнение, что "вскоре станет известно, являлся ли Порошенко агентом КГБ и сотрудничал ли он с ФСБ России".

Теги: Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Игорь Смешко, Андрей Билецкий, Илья Новиков, Олег Животов, Василий Рябченко
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