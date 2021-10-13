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ПОЛИТИКА

В Кремле заявили, что "вряд ли могут чем-то помочь" Медведчуку

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Медведчук находится под домашним арестом
Медведчук находится под домашним арестом
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков 13 октября прокомментировал избрание меры пресечения нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, которого в Украине подозревают в госизмене и пособничестве терроризму. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Песков заявил, что в Кремле "вряд ли чем-то могут помочь Медведчуку", так как он гражданин Украины, но "осуждают" уголовные дела против него.

Также в Кремле считают, что с Медведчуком "сводят политические счеты". 

Контекст:

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

Прокуроры на заседании суда 12 октября просили для Медведчука арест с альтернативой залога в 1 млрд грн. Нардеп говорил, что из-за санкций, наложенных на него и его семью, не сможет заплатить такую сумму.

Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря, отклонив ходатайство обвинения. Офис генпрокурора намерен обжаловать это решение.

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая также было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, терроризм, Кремль, госизмена, подозрение, домашний арест
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