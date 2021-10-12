ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Медведчука отправили под домашний арест по новому делу, в Киеве прошел саммит Украина – ЕС. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Киеве прошел 23-й саммит Украина ЕС
В Киеве прошел 23-й саммит Украина – ЕС
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 12 октября.

Саммит Украина – ЕС

В Киеве сегодня прошел 23-й саммит Украина – Европейский союз. ЕС на нем представляли президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица, Украину – глава государства Владимир Зеленский и члены правительства. 

В ходе саммита Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе", переговоры о котором завершились еще в 2013 году.

По итогам саммита было опубликовано совместное заявление, в котором Евросоюз настаивает на том, что РФ должна освободить всех незаконно удерживаемых украинцев, осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности вследствие вооруженной агрессии РФ, а также призывает Россию признать ответственность за катастрофу MH17. Кроме того, в заявлении идет речь о судебной реформе, законодательстве об олигархах

Печерский суд отправил Медведчука под домашний арест

Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая сегодня рассмотрела ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения для нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Прокуроры просили для нардепа арест с альтернативой залога в 1 млрд грн. Медведчук говорил, что из-за санкций, наложенных на него и его семью, не сможет заплатить такую сумму

Судья отклонила ходатайство гособвинения и отправила нардепа под домашний арест до 7 декабря (в рамках другого производства ему избрали такую же меру пресечения, срок истекает 31 октября). Прокуроры будут подавать апелляцию

Первая с весны "красная" область и рекордная суточная смертность от коронавируса в Украине

За прошлые сутки в Украине подтвердили почти 12 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, при этом число летальных случаев – максимальное с мая

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести Херсонскую область в "красную" карантинную зону. "Красный" уровень эпидопасности ввели в Украине впервые с весны. 8 мая последним регионом, где отменили его, была Сумская область.  

Ситуация с газом для бюджетных учреждений

В нескольких областях Украины региональные комиссии по ТЭБ и ЧС объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газ/ для бюджетных учреждений – школ, детских садов и больниц. Как объяснили в Полтавской облгосадминистрации, это позволит бюджетным учреждениям заключать договоры на поставку газа по сокращенной процедуре. 

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что решения комиссий – технические, и газа в подземных хранилищах "вполне достаточно" для нужд населения и социальной сферы. 

Сотни тысяч фальшивых долларов на валютном рынке Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили, что разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. По данным СБУ, участники схемы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50% от их номинальной стоимости и "вбросили" на украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, валютный рынок, Печерский суд, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит Украина – ЕС, Урсула фон дер Ляйен, домашний арест, Шарль Мишель, Кирилл Тимошенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно о состоянии 67-летнего актера Гаркалина, которого ввели в медикаментозную кому
Стало известно о состоянии 67-летнего актера Гаркалина, которого ввели в медикаментозную кому
  "Я, как и многие студенты, знала". Звезда "Скаженого весілля" Полина Василина прокомментировала секс-скандал с участием Талашко
  "Я, как и многие студенты, знала". Звезда "Скаженого весілля" Полина Василина прокомментировала секс-скандал с участием Талашко
"Я просто плакала от увиденного". Lida Lee прокомментировала свое выбывание из "Танцев со звездами"
"Я просто плакала от увиденного". Lida Lee прокомментировала свое выбывание из "Танцев со звездами"
  "Бряк на пол. Ну, Оля, блин", "Мужественно продолжила на карачках". Бузова упала с пилона, танцуя перед Ургантом. Видео
  "Бряк на пол. Ну, Оля, блин", "Мужественно продолжила на карачках". Бузова упала с пилона, танцуя перед Ургантом. Видео
"Секси-мама", "Наела булки". Седокова снялась в бикини за рулем авто
"Секси-мама", "Наела булки". Седокова снялась в бикини за рулем авто
95-летняя Елизавета II впервые за 18 лет появилась на людях с тростью
95-летняя Елизавета II впервые за 18 лет появилась на людях с тростью
Солистка Go-A Павленко оседлала льва
Солистка Go-A Павленко оседлала льва
Умерла супруга Вахтанга Кикабидзе Ирина, с которой он прожил больше 55 лет
Умерла супруга Вахтанга Кикабидзе Ирина, с которой он прожил больше 55 лет
  "Мне очень нравится". Ведущий "Поля чудес" Якубович отреагировал на слухи о романе с молодой помощницей
  "Мне очень нравится". Ведущий "Поля чудес" Якубович отреагировал на слухи о романе с молодой помощницей
  12 октября: первый в мире "Октоберфест", день рождения Быкова и Хмары, смерть Стругацкого
  12 октября: первый в мире "Октоберфест", день рождения Быкова и Хмары, смерть Стругацкого
"Какие красивые", "Ура, наконец-то". Звезда "Женского квартала" Сопонару показала бойфренда-иностранца
"Какие красивые", "Ура, наконец-то". Звезда "Женского квартала" Сопонару показала бойфренда-иностранца
"Я так скучаю по тебе, папа". Грег Чапкис показал могилу отца
"Я так скучаю по тебе, папа". Грег Чапкис показал могилу отца
12 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
12 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Прекрасная испаночка, "Облико морале". Каменских позировала на отдыхе, прогнувшись в спине
"Прекрасная испаночка, "Облико морале". Каменских позировала на отдыхе, прогнувшись в спине
"Очень вульгарно", "Теперь все ее хотят". Злата Огневич на съемках "Холостячки" станцевала на стуле в откровенном наряде. Видео
"Очень вульгарно", "Теперь все ее хотят". Злата Огневич на съемках "Холостячки" станцевала на стуле в откровенном наряде. Видео
"Пьяная женщина", "Как с зоны откинулась". Волочкова оскандалилась в баре, публично обматерив Большой театр
"Пьяная женщина", "Как с зоны откинулась". Волочкова оскандалилась в баре, публично обматерив Большой театр
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
"Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом
"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом
"Пошлость". Волочкова показала себя в роли наездницы
"Пошлость". Волочкова показала себя в роли наездницы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS