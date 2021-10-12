Медведчука отправили под домашний арест по новому делу, в Киеве прошел саммит Украина – ЕС. Главное за день

Саммит Украина – ЕС

В Киеве сегодня прошел 23-й саммит Украина – Европейский союз. ЕС на нем представляли президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица, Украину – глава государства Владимир Зеленский и члены правительства.

В ходе саммита Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе", переговоры о котором завершились еще в 2013 году.

По итогам саммита было опубликовано совместное заявление, в котором Евросоюз настаивает на том, что РФ должна освободить всех незаконно удерживаемых украинцев, осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности вследствие вооруженной агрессии РФ, а также призывает Россию признать ответственность за катастрофу MH17. Кроме того, в заявлении идет речь о судебной реформе, законодательстве об олигархах.

Печерский суд отправил Медведчука под домашний арест

Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая сегодня рассмотрела ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения для нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Прокуроры просили для нардепа арест с альтернативой залога в 1 млрд грн. Медведчук говорил, что из-за санкций, наложенных на него и его семью, не сможет заплатить такую сумму.

Судья отклонила ходатайство гособвинения и отправила нардепа под домашний арест до 7 декабря (в рамках другого производства ему избрали такую же меру пресечения, срок истекает 31 октября). Прокуроры будут подавать апелляцию.

Первая с весны "красная" область и рекордная суточная смертность от коронавируса в Украине

За прошлые сутки в Украине подтвердили почти 12 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, при этом число летальных случаев – максимальное с мая.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести Херсонскую область в "красную" карантинную зону. "Красный" уровень эпидопасности ввели в Украине впервые с весны. 8 мая последним регионом, где отменили его, была Сумская область.

Ситуация с газом для бюджетных учреждений

В нескольких областях Украины региональные комиссии по ТЭБ и ЧС объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газ/ для бюджетных учреждений – школ, детских садов и больниц. Как объяснили в Полтавской облгосадминистрации, это позволит бюджетным учреждениям заключать договоры на поставку газа по сокращенной процедуре.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что решения комиссий – технические, и газа в подземных хранилищах "вполне достаточно" для нужд населения и социальной сферы.

Сотни тысяч фальшивых долларов на валютном рынке Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили, что разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. По данным СБУ, участники схемы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50% от их номинальной стоимости и "вбросили" на украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.