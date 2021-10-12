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На валютный рынок Украины "вбросили" сотни тысяч фальшивых долларов, детекторы валют не отличают их от настоящих – СБУ

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По данным СБУ, правоохранители задержали организатора схемы и покупателя при реализации очередной партии поддельных $2 тыс.
По данным СБУ, правоохранители задержали организатора схемы и покупателя при реализации очередной партии поддельных $2 тыс.
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, участники схемы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50% от их номинальной стоимости. По предварительной информации, они "вбросили" на украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

Досудебное следствие установило, что организатором схемы является житель Киева, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям. Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в частности, в Житомирскую область.

"При этом поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые. По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.

В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя при реализации очередной партии поддельных $2 тыс.

В ходе 11 одновременных обысков по месту жительства подозреваемых и в помещениях, которые они использовали для преступной деятельности, были изъяты денежные средства, огнестрельное оружие и боеприпасы, черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают и блокируют пути поступления поддельной иностранной валюты к фигурантам дела.

Теги: СБУ, доллар, валютный рынок, деньги, банкноты, уголовное производство, обыски, подделка
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