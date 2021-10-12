В Офисе генпрокурора сообщили о намерении обжаловать меру пресечения для Медведчука: Часть свидетелей опасается его влияния

Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила 12 октября.

Прокуроры на сегодняшнем заседании просили для Медведчука арест с альтернативой залога в 1 млрд грн. Нардеп говорил, что из-за санкций, наложенных на него и его семью, не сможет заплатить такую сумму. Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря, отклонив ходатайство прокуроров.

Избранная мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения Медведчука, считает гособвинение.

"Прокуроры будут доказывать, что такая мера мера [арест с возможностью внесения 1 млрд грн залога] необходима, учитывая существующие риски возможного укрытия подозреваемого, а также его связи с представителями РФ и террористическими организациями. Сейчас в уголовном производстве не установлены все лица соучастников и не допрошены все свидетели, а часть из них не дает достоверных и полных показаний из-за опасений влияния на них подозреваемого и его сообщников. Кроме того, не учтены тяжесть инкриминируемых деяний и наличие у народного депутата подозрения в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве", – говорится в релизе.