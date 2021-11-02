"Предельный срок истек". Офис генпрокурора будет просить суд отпустить Медведчука под личное обязательство

Медведчуку могут назначить личное обязательство по одному производству, но он должен остаться под круглосуточным домашним арестом по другому Фото: EPA

Пресс-служба не называет имени, но из описания обстоятельств дела очевидно, что речь идет о Медведчуке.

В Офисе генпрокурора пояснили, что предельный срок в шесть месяцев под круглосуточным домашним арестом в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей истек, поэтому его дальнейшее продление невозможно.

Единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения – это личное обязательство с возложением обязанностей на подозреваемого, утверждают в ведомстве. Сегодня, 2 ноября, Печерский районный суд Киева рассмотрит это ходатайство.

Среди обязанностей, которые будут просить возложить на Медведчука в связи с указанной мерой пресечения:

прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;

сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд;

носить электронное средство контроля.

В то же время, в Офисе генпрокурора напомнили, что нардеп сейчас находится под круглосуточным домашним арестом и в рамках меры пресечения по другому уголовному производству – по факту государственной измены и содействия террористической деятельности. Дело касается незаконных поставок угля с оккупированных территорий Донбасса. Эта мера пресечения была избрана только 12 октября.