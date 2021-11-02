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"Предельный срок истек". Офис генпрокурора будет просить суд отпустить Медведчука под личное обязательство

Медведчуку могут назначить личное обязательство по одному производству, но он должен остаться под круглосуточным домашним арестом по другому
Медведчуку могут назначить личное обязательство по одному производству, но он должен остаться под круглосуточным домашним арестом по другому
Фото: EPA

Офис генпрокурора намерен просить для народного депутата, лидера политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Пресс-служба не называет имени, но из описания обстоятельств дела очевидно, что речь идет о Медведчуке. 

В Офисе генпрокурора пояснили, что предельный срок в шесть месяцев под круглосуточным домашним арестом в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей истек, поэтому его дальнейшее продление невозможно.

Единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения – это личное обязательство с возложением обязанностей на подозреваемого, утверждают в ведомстве. Сегодня, 2 ноября, Печерский районный суд Киева рассмотрит это ходатайство. 

Среди обязанностей, которые будут просить возложить на Медведчука в связи с указанной мерой пресечения:

  • прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;
  • сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд;
  • носить электронное средство контроля.

В то же время, в Офисе генпрокурора напомнили, что нардеп сейчас находится под круглосуточным домашним арестом и в рамках меры пресечения по другому уголовному производству – по факту государственной измены и содействия террористической деятельности. Дело касается незаконных поставок угля с оккупированных территорий Донбасса. Эта мера пресечения была избрана только 12 октября.

Контекст:

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. В деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ", сообщила Венедиктова.

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

Теги: Виктор Медведчук, расследование, госизмена, обвинение, уголовное производство, домашний арест, личное обязательство, Офис генпрокурора, дело Медведчука – Козака
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