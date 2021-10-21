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Путин заявил, что не понимает, почему в Украине обвиняют в госизмене его кума Медведчука

Путин (на фото): Медведчук украл какие-то секреты и тайно их передал?
Путин (на фото): Медведчук украл какие-то секреты и тайно их передал?
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин не понимает, за что в Украине открыли дело о госизмене против его кума, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом глава Кремля сказал 21 октября во время выступления на заседании международного клуба "Валдай", которое транслировал в YouTube телеканал RT.

Украинский политолог Михаил Погребинский задавая вопрос Путину, вспомнил о Медведчуке, которого, по его словам, "стараются посадить в тюрьму по каким-то бредовым претензиям".   

"Вы упомянули сейчас Виктора Медведчука, его пытаются сейчас привлечь к ответственности за государственную измену. За что? Он украл какие-то секреты и тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины, – ответил Путин. – Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять, кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют".

По мнению президента страны-оккупанта, "украинскому народу не дают сформировать такие органы власти, которые бы отвечали интересам украинского народа".

Контекст:

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая также было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

8 октября Медведчуку сообщили новое подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Прокуроры 12 октября на заседании Печерского районного суда Киева просили для Медведчука арест с альтернативой залога в 1 млрд грн. Нардеп говорил, что из-за санкций, наложенных на него и его семью, не сможет заплатить такую сумму. Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря, отклонив ходатайство прокуроров

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Виктор Медведчук, Михаил Погребинский, Кремль, госизмена, президент, подозрение, ОРДЛО, уголовное производство, домашний арест, суд, ОПЗЖ, нардеп
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