Путин заявил, что не понимает, почему в Украине обвиняют в госизмене его кума Медведчука

Украинский политолог Михаил Погребинский задавая вопрос Путину, вспомнил о Медведчуке, которого, по его словам, "стараются посадить в тюрьму по каким-то бредовым претензиям".

"Вы упомянули сейчас Виктора Медведчука, его пытаются сейчас привлечь к ответственности за государственную измену. За что? Он украл какие-то секреты и тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины, – ответил Путин. – Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять, кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют".

По мнению президента страны-оккупанта, "украинскому народу не дают сформировать такие органы власти, которые бы отвечали интересам украинского народа".