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ПОЛИТИКА

Зеленский допустил обмен Медведчука на удерживаемых в РФ украинцев

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Медведчук находится под домашним арестом с мая
Медведчук находится под домашним арестом с мая
Фото: zagittya.com.ua

Украина готова рассмотреть возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на удерживаемых в России украинцев, если у политика окажется российское гражданство. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ICTV, фрагмент которого канал показал 17 октября.

Президент напомнил, что Медведчук – гражданин Украины и поэтому к нему будет применяться украинское законодательство.

"С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство – к примеру, вполне возможно, – то тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", – сказал Зеленский.

Контекст:

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, ему надели электронный браслет. Арест несколько раз продлевали, последний – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

8 октября Медведчуку сообщили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы Администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, обмен удерживаемыми лицами
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