ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения для Медведчука – адвокат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медведчук сейчас находится под домашним арестом
Медведчук сейчас находится под домашним арестом
Фото: ЕРА

Киевский апелляционный суд 20 октября перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда первой инстанции по мере пресечения, избранной для народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в рамках "угольного" дела.

Об этом адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила в комментарии каналу "Перший незалежний"

"Судебное заседание должно было быть посвящено рассмотрению апелляционной жалобы, которую подала сторона обвинения. Судебное заседание сегодня не состоялось. Совпал ряд факторов: первое – не поступили материалы из Печерского районного суда Киева, второе – не поступила апелляционная жалоба стороны защиты, которая тоже была подана", – сказала адвокат. 

По ее словам, защита направила в суд апелляционную жалобу по почте, и она "по какой-то причине не дошла". 

Как сказала адвокат, следующее заседание назначили на 9 ноября, она ожидает, что на нем рассмотрят и апелляцию стороны обвинения, и апелляцию защиты. 

Прокуроры 12 октября на заседании Печерского районного суда Киева просили для Медведчука арест с альтернативой залога в 1 млрд грн. Нардеп говорил, что из-за санкций, наложенных на него и его семью, не сможет заплатить такую сумму. Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря, отклонив ходатайство прокуроров

Адвокаты Медведчука, по словам Чередниченко, хотят отменить решение первой инстанции и будут просить суд не избирать нардепу никакой меры пресечения, прокуроры заявляли о намерении добиваться его ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Контекст:

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая также было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, уголь, апелляция, апелляционный суд, адвокат, домашний арест, прокурор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram
"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram
"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео
"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео
"Такая сладкая", "Очень красивая женщина". Узерли позировала в прозрачных колготках, разведя ноги
"Такая сладкая", "Очень красивая женщина". Узерли позировала в прозрачных колготках, разведя ноги
"Впервые летели на самолете. Закладывает так". 21-летний Wellboy показал свою маму на отдыхе в Турции
"Впервые летели на самолете. Закладывает так". 21-летний Wellboy показал свою маму на отдыхе в Турции
"Сказались перегрузки, иммунитет сдал". Безруков госпитализирован с коронавирусом
"Сказались перегрузки, иммунитет сдал". Безруков госпитализирован с коронавирусом
"Куколка", "Огонь. Бомбезная". Осадчая засветила голый живот и пуп в новой фотосессии
"Куколка", "Огонь. Бомбезная". Осадчая засветила голый живот и пуп в новой фотосессии
"Абсолютно мужской поступок". Созаева после требования Павлика и Репяховой съехать из квартиры рассказала о предложении от своего нового знакомого
"Абсолютно мужской поступок". Созаева после требования Павлика и Репяховой съехать из квартиры рассказала о предложении от своего нового знакомого
"Особые нотки вкуса". Эксперт рассказал, как приготовить кетчуп из слив
"Особые нотки вкуса". Эксперт рассказал, как приготовить кетчуп из слив
"Чувствую себя Иудой". Клопотенко после поездки в Италию высказался об украинских дорогах
"Чувствую себя Иудой". Клопотенко после поездки в Италию высказался об украинских дорогах
"Кому приятно рассматривать ротяку с брекетами?", "Гадость". Потап крупным планом показал открытый рот
"Кому приятно рассматривать ротяку с брекетами?", "Гадость". Потап крупным планом показал открытый рот
"Не считает, что соответствует критериям". 95-летняя Елизавета II вежливо отказалась от премии "Старушка года"
"Не считает, что соответствует критериям". 95-летняя Елизавета II вежливо отказалась от премии "Старушка года"
"Любительница потрепать нервишки". Тина Кароль снялась в прозрачных трусах
"Любительница потрепать нервишки". Тина Кароль снялась в прозрачных трусах
"Наговорила то, что не надо". Dzidzio рассказал об отношениях с экс-женой после развода
"Наговорила то, что не надо". Dzidzio рассказал об отношениях с экс-женой после развода
"Это негигиенично", "Маме некогда вся в политике, искусстве". В сети обсудили нестриженые ногти сына Собчак
"Это негигиенично", "Маме некогда – вся в политике, искусстве". В сети обсудили нестриженые ногти сына Собчак
"Два кабана крутятся с кисточками вокруг одной бабы". 50-летняя Орбакайте показала видео из гримерки
"Два кабана крутятся с кисточками вокруг одной бабы". 50-летняя Орбакайте показала видео из гримерки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS