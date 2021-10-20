Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения для Медведчука – адвокат

Об этом адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила в комментарии каналу "Перший незалежний".

"Судебное заседание должно было быть посвящено рассмотрению апелляционной жалобы, которую подала сторона обвинения. Судебное заседание сегодня не состоялось. Совпал ряд факторов: первое – не поступили материалы из Печерского районного суда Киева, второе – не поступила апелляционная жалоба стороны защиты, которая тоже была подана", – сказала адвокат.

По ее словам, защита направила в суд апелляционную жалобу по почте, и она "по какой-то причине не дошла".

Как сказала адвокат, следующее заседание назначили на 9 ноября, она ожидает, что на нем рассмотрят и апелляцию стороны обвинения, и апелляцию защиты.

Прокуроры 12 октября на заседании Печерского районного суда Киева просили для Медведчука арест с альтернативой залога в 1 млрд грн. Нардеп говорил, что из-за санкций, наложенных на него и его семью, не сможет заплатить такую сумму. Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря, отклонив ходатайство прокуроров.

Адвокаты Медведчука, по словам Чередниченко, хотят отменить решение первой инстанции и будут просить суд не избирать нардепу никакой меры пресечения, прокуроры заявляли о намерении добиваться его ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.