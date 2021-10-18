ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Медведчук считает идею Зеленского обменять его на заключенных в РФ "несостоятельной"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медведчук пообещал вести "борьбу до победного конца"
Медведчук пообещал вести "борьбу до победного конца"
Фото: zagittya.com.ua

Подозреваемый в госизмене нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что идея президента Украины Владимира Зеленского об обмене нардепа на удерживаемых в РФ украинцев его "не интересует". Об этом говорится в заявлении политика на сайте ОПЗЖ.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я – гражданин Украины и буду им", – заявил он.

Медведчук считает, что на него оказывается "незаконное давление", дело против него "сфальсифицировано", а Зеленский в своем заявлении нарушил принцип презумпции невиновности.

"Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", – подытожил он.

Саму идею его обмена нардеп считает "демонстрацией того, в какую правовую и моральную пропасть упала Украина", а заявления президента – игнорирующими принцип презумпции невиновности.

Он также заявил, что продолжит политическую "борьбу до победного конца".

Контекст:

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, ему надели электронный браслет. Арест несколько раз продлевали, последний – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

8 октября Медведчуку сообщили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы Администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

Теги: Виктор Медведчук, госизмена, Владимир Зеленский, обмен пленными, обмен удерживаемыми лицами, дело Медведчука – Козака
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта
  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта
"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды
"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды
Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие
Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие
Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским
Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским
18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма
18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма
Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было
Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было
25-летняя дочь Била Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника
25-летняя дочь Била Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника
18 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
18 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
  Как приготовить рассыпчатое печенье курабье. Простой рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить рассыпчатое печенье курабье. Простой рецепт от кулинарного блогера
  "В прошлом году я об этом договаривалась, вела переговоры". Билык рассказала, почему передумала в третий раз становиться матерью
  "В прошлом году я об этом договаривалась, вела переговоры". Билык рассказала, почему передумала в третий раз становиться матерью
"У меня договоренность с Виктором Павликом, но не с особами, которые указывают, как жить". Бывшая жена артиста ответила его супруге Репяховой
"У меня договоренность с Виктором Павликом, но не с особами, которые указывают, как жить". Бывшая жена артиста ответила его супруге Репяховой
Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашян на берегу океана в окружении роз и свечей. Фото
Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашян на берегу океана в окружении роз и свечей. Фото
"Такая пара сладенькая". Каменских рассказала, какой сюрприз ей сделал Потап по случаю годовщины росписи
"Такая пара сладенькая". Каменских рассказала, какой сюрприз ей сделал Потап по случаю годовщины росписи
"Просто одно лицо", "Сходство невероятное". Йовович показала повзрослевшую старшую дочь
"Просто одно лицо", "Сходство невероятное". Йовович показала повзрослевшую старшую дочь
"Титьки – зачет", "Как будто после секса". Водонаева в присутствии мужчины оголила грудь
"Титьки – зачет", "Как будто после секса". Водонаева в присутствии мужчины оголила грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
"Какая вкусняшка", "Богиня страсти и наслаждения". Кристина Асмус снялась полностью обнаженной. Фото
"Какая вкусняшка", "Богиня страсти и наслаждения". Кристина Асмус снялась полностью обнаженной. Фото
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
  "Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости
"Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS