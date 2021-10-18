Медведчук считает идею Зеленского обменять его на заключенных в РФ "несостоятельной"

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я – гражданин Украины и буду им", – заявил он.

Медведчук считает, что на него оказывается "незаконное давление", дело против него "сфальсифицировано", а Зеленский в своем заявлении нарушил принцип презумпции невиновности.

"Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", – подытожил он.

Саму идею его обмена нардеп считает "демонстрацией того, в какую правовую и моральную пропасть упала Украина", а заявления президента – игнорирующими принцип презумпции невиновности.

Он также заявил, что продолжит политическую "борьбу до победного конца".