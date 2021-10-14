Порошенко прокомментировал обвинения в возможном участии в угольных схемах Медведчука

По словам Порошенко, в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию". Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".

"В ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его в любом месте. В том числе взять уголь на украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги России в наемники", – сказал политик.

Порошенко заявил, что генпрокуратура пытается сфабриковать против него дело.

"Почему за последние 2,5 года на $3 млрд 100 млн купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора? Разве не является финансированием оккупированных территорий и терроризма, когда кум [президента Украины Владимира] Зеленского – председатель "Укрэксимбанка" – точно не без согласования с Зеленским выделяет $60 млн предприятию, имеющему отношение к угольной отрасли, которое работает на оккупированной территории? $60 млн государственного банка", – сказал Порошенко.