Венедиктова заявила, что Администрация Президента в 2015 году играла ключевую роль в схеме Медведчука

По ее информации, правоохранители изучают более 10 тысяч телефонных разговоров. Это разговоры подозреваемых, а также представителей России, членов террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", украинских чиновников и физических лиц.

"Неожиданно выяснилось, что к вопросам поставки угля и организации процесса в целом были причастны и сотрудники из числа руководства Администрации Президента Украины по состоянию на тот период. Есть данные, законно полученные в ходе проведения следственных действий, о том, что руководство Администрации Президента не только обсуждало во время телефонных переговоров абсолютно конкретные факты реализации преступного плана, но и выдавало достаточно четкие поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти", – отметила генпрокурор.

Она добавила, что "украинская верхушка власти играла ключевую роль в этом театре военных действий".

В схеме поставок угля, по данным генпрокурора, были задействованы два неработающих предприятия – "Шахта имени Киселева" и "Луганскуголь", которые были формально перерегистрированы в Киеве.

"Установлено, что руководителем ГП "Шахта имени К.И. Киселева" был назначен представитель "ДНР", гражданин, который был близок к одному из подозреваемых, поскольку ранее работал в структурах, связанных с ним", – уточнила Венедиктова.