Венедиктова заявила, что Администрация Президента в 2015 году играла ключевую роль в схеме Медведчука

По ее информации, правоохранители изучают более 10 тысяч телефонных разговоров. Это разговоры подозреваемых, а также представителей России, членов террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", украинских чиновников и физических лиц.
"Неожиданно выяснилось, что к вопросам поставки угля и организации процесса в целом были причастны и сотрудники из числа руководства Администрации Президента Украины по состоянию на тот период. Есть данные, законно полученные в ходе проведения следственных действий, о том, что руководство Администрации Президента не только обсуждало во время телефонных переговоров абсолютно конкретные факты реализации преступного плана, но и выдавало достаточно четкие поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти", – отметила генпрокурор.
Она добавила, что "украинская верхушка власти играла ключевую роль в этом театре военных действий".
В схеме поставок угля, по данным генпрокурора, были задействованы два неработающих предприятия – "Шахта имени Киселева" и "Луганскуголь", которые были формально перерегистрированы в Киеве.
"Установлено, что руководителем ГП "Шахта имени К.И. Киселева" был назначен представитель "ДНР", гражданин, который был близок к одному из подозреваемых, поскольку ранее работал в структурах, связанных с ним", – уточнила Венедиктова.
8 октября нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.
По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".
СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.
Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.
Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая также было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.
20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.