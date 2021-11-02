Четыре из пяти частных самолетов избежали санкций СНБО – СМИ

Санкции против компаний, которым принадлежали самолеты, ввели в начале года Фото: depositphotos.com

Введенные санкции касались пяти офшорных компаний, на которые зарегистрированы самолеты президента строительного холдинга "Укргорстрой" Игоря Кушнира, экс-депутата и бизнесмена Виталия Хомутынника, а также народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Санкции предусматривают запрет на передвижение этих самолетов по Украине. Если же самолеты находятся за границей, то страны должны применить аналогичные ограничительные меры по обращению украинского МИД.

Однако журналисты выяснили, что частные самолеты, принадлежащие Хомутыннику и Кушниру, были перепроданы и сменили номера регистрации. Таким образом, на них уже не распространяется действие санкций СНБО.

В частности, самолет Хомутынника в августе 2021 года сменил бортовой номер в швейцарском городе Сент-Галлен и в тот же месяц прибыл в аэропорт Борисполь.

Самолет Кушнира в мае 2021 года также приземлился в Сент-Галлене и через три месяца вылетел в США под другим бортовым номером. В то же время, по данным "Украинской правды", Кушнир уже пользуется другим частным самолетом, на котором он прибыл в Киев в августе.

Что касается Козака, то он успел продать один свой самолет и выставить другой на продажу. Первый борт сменил регистрационный номер и в конце июля 2021-го вылетел в США.

Только один подсанкционный самолет на данный момент находится в Украине – самолет Медведчука.