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Под санкции СНБО попала компания Хомутынника, на которую записан один самолет

Экс-нардеп Виталий Хомутынник – конечный бенефициар компании Sandgate Commerce Ltd, которая владеет самолетом Gulfstream G280. Попадание компании под санкции он назвал "недоразумением".

Хомутынник: Предполагаю, что это произошло из-за проблем оператора, который одновременно управлял и другими самолетами
Хомутынник: Предполагаю, что это произошло из-за проблем оператора, который одновременно управлял и другими самолетами
Фото: censor.net.ua

В санкционный список Совета нацбезопасности и обороны попала компания бизнесмена, бывшего нардепа Виталия Хомутынника. Об этом пишет LIGA.net.

В санкционном списке СНБО оказалась компания Sandgate Commerce Ltd, которую Хомутынник ранее указывал среди своих активов в декларации. Компания владеет самолетом Gulfstream G280.

В комментарии изданию Хомутынник назвал введение санкций против Sandgate Commerce "недоразумением" и сообщил, что готовит соответствующее обращение в СНБО. Он добавил, что на балансе компании находится только самолет.

"Новость стала для меня удивлением. Я нахожусь в списке санкций РФ, а самолет не пересекал границу РФ. Предполагаю, что это произошло из-за проблем оператора, который одновременно управлял и другими самолетами", – сказал он.

Согласно решению СНБО, против компании предусмотрены следующие меры:

  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • другие санкции, в том числе запрет выдачи и аннулирования существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

Под санкции тогда попали также две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Козак и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

19 февраля СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО.

В частности, по рекомендации СБУ СНБО расширил введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Россию, и дополнил санкционный перечень еще пятью компаниями.

Глава СБУ Иван Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA предпринимают срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании – то есть вводят других юрлиц.

Теги: санкции, самолет, СНБО, Виталий Хомутынник, самолеты, активы
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