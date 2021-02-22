"Будут просто слюной брызгать". Кулеба заявил, что из-за санкций против Медведчука Украина вернется в топ-темы российской пропаганды

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что после введения санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука российская пропаганда будет рассказывать о том, каким президент Украины Владимир Зеленский "оказался врагом".

Кулеба: С 2014 года мы должны быть готовы к любому развитию событий Фото: Юридическая практика / Facebook

Украина вернется в топ-темы российской пропаганды после введения санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил в интервью телеканалу "Прямий", запись которого в Facebook опубликовала пресс-служба МИД Украины.

При этом министр не считает, что власти РФ быстро отреагируют на санкции против Медведчука. По его словам, позиция Москвы может измениться в среднесрочной перспективе.

"С 2014 года мы должны быть готовы к любому развитию событий", – подчеркнул Кулеба.

По мнению министра, российская пропаганда теперь будет сильнее критиковать президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас Украина вернется в топ-темы российской пропагандистской машины, там будут просто слюной брызгать на президента Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом и недружественным", – уверен Кулеба.

Помимо этого, глава МИД Украины заявил о необходимости отбросить логику "не раздражать Россию".

"Ничто так сильно не провоцирует Россию на действия, как постоянные призывы не провоцировать Россию", – отметил министр.

СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Зеленский 19 февраля указом №64/2021 ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц.