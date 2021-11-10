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СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против новых владельцев пяти подсанкционных самолетов

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СБУ внесла предложение о санкциях на рассмотрение СНБО
СБУ внесла предложение о санкциях на рассмотрение СНБО
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против новых владельцев самолетов, которые ранее были связаны с компанией JET4U S.R.L. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов на брифинге 10 ноября после заседания СНБО, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Впервые эти пять самолетов использовались молдавской компанией JET4U, которая не зарегистрирована как субъект хозяйственной деятельности в государственных авиационных органах Молдовы и не получила разрешительных документов. К тому же нет зарегистрированных самолетов в молдавском реестре гражданских воздушных судов. И это делало невозможным использование этих самолетов указанной компанией", – сказал он.

По словам Баканова, на момент принятия решения о санкциях четыре самолета были за пределами территории Украины, а один – в Украине.

"Это был самолет, которым пользовался господин [нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Виктор] Медведчук. И на сегодня это воздушное судно тоже находится в Украине. В дальнейшем владельцы этих самолетов пытались изменить юридические компании, которые пользуются или владеют этими самолетами, поэтому позже мы, промониторив этот процесс, вновь обратились к СНБО, чтобы применить новые санкции к новым компаниям, которые пользуются теми же самолетами", – сказал глава СБУ.

Он заявил, что, по данным мониторинга СБУ, происходит смена владельцев этих самолетов.

"Некоторые самолеты переоформляются на американские компании, работающие в американской юрисдикции, и один – на офшорные компании. Поэтому сегодня мы предложили СНБО применить санкции к компаниям, которые на сегодня владеют теми же самолетами. Думаю, СНБО поддержал это решение, не могу точно сказать, так как голосование было тайным. Но позже мы увидим, было ли поддержано это решение", – сказал он.

Контекст:

1 ноября "Украинская правда" сообщала, что из пяти частных самолетов, которые в январе попали под санкции СНБО Украины, четырем удалось избежать ограничений из-за перепродажи и перерегистрации.

Введенные санкции касались пяти офшорных компаний, на которые зарегистрированы самолеты президента строительного холдинга "Укргорстрой" Игоря Кушнира, экс-депутата и бизнесмена Виталия Хомутынника, а также народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и Виктора Медведчука. Санкции предусматривают запрет на передвижение этих самолетов по Украине. Если же самолеты находятся за границей, то страны должны применить аналогичные ограничительные меры по обращению украинского МИД.

По данным "Украинской правды", только один подсанкционный самолет на данный момент находится в Украине – самолет Медведчука.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Виктор Медведчук, санкции, СНБО, самолеты, Иван Баканов
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