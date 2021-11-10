СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против новых владельцев пяти подсанкционных самолетов

"Впервые эти пять самолетов использовались молдавской компанией JET4U, которая не зарегистрирована как субъект хозяйственной деятельности в государственных авиационных органах Молдовы и не получила разрешительных документов. К тому же нет зарегистрированных самолетов в молдавском реестре гражданских воздушных судов. И это делало невозможным использование этих самолетов указанной компанией", – сказал он.

По словам Баканова, на момент принятия решения о санкциях четыре самолета были за пределами территории Украины, а один – в Украине.

"Это был самолет, которым пользовался господин [нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Виктор] Медведчук. И на сегодня это воздушное судно тоже находится в Украине. В дальнейшем владельцы этих самолетов пытались изменить юридические компании, которые пользуются или владеют этими самолетами, поэтому позже мы, промониторив этот процесс, вновь обратились к СНБО, чтобы применить новые санкции к новым компаниям, которые пользуются теми же самолетами", – сказал глава СБУ.

Он заявил, что, по данным мониторинга СБУ, происходит смена владельцев этих самолетов.

"Некоторые самолеты переоформляются на американские компании, работающие в американской юрисдикции, и один – на офшорные компании. Поэтому сегодня мы предложили СНБО применить санкции к компаниям, которые на сегодня владеют теми же самолетами. Думаю, СНБО поддержал это решение, не могу точно сказать, так как голосование было тайным. Но позже мы увидим, было ли поддержано это решение", – сказал он.